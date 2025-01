CEO Peter Willems over ontslag Ives Serneels: "Of het anders had gekund? Dat is iets tussen hem en mij"

Exit Ives Serneels, enter Elisabet Gunnarsdottir. De IJslandse bondscoach van de Red Flames werd vandaag voorgesteld, maar uiteraard ging het ook over zijn voorganger en het verrassende afscheid van Serneels. Naar verluidt verliep die scheiding nogal brutaal. "Ik weet wat er is gebeurd en daar heb ik vrede mee", reageert de CEO van de KBVB.

"Dit is een fijne dag met veel positieve boodschappen", opende Peter Willems de persconferentie van Elisabet Gunnarsdottir, de nieuwe bondscoach van de Red Flames.

Een positieve boodschap, die kreeg voorganger Ives Serneels een week geleden niet te horen. Naar verluidt werd Serneels tijdens een briefing koud gepakt en was hij compleet verrast door de melding, de manier waarop en de timing.

"Een ontslag is nooit leuk", ontweek CEO Willems de kwestie. "Dat is altijd een moeilijke boodschap. Of het anders had gekund? Dat laat ik in het midden. Dat is iets tussen Ives en mij."

"Ik weet wat er gebeurd is en daar heb ik vrede mee. Nogmaals: dat blijft tussen ons. Ik heb er begrip voor dat zo'n boodschap moeilijk is na 14 jaar, maar dat doet niets af aan zijn verdienste."

"We hebben echter vastgesteld dat er sprake was van stagnatie. Maar we willen Ives uitdrukkelijk bedanken."

"Als we kijken naar waar hij 14 jaar geleden begonnen is, dan is dat een enorm werk geweest. Maar dit was het moment om te veranderen."