"Er was al langer nood aan nieuwe prikkels": Eddy Demarez duidt ontslag van Flames-bondscoach Serneels

vr 17 januari 2025 18:46

De Belgische voetbalbond heeft vrijdag grote kuis gehouden. Enkele uren nadat Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels ontslagen werd, werd ook Red Flames-coach Ives Serneels de laan uitgestuurd. Eddy Demarez werd enigszins verrast door de timing, maar niet door het ontslag an sich. "Het spelniveau liet al een poos te wensen over."

Dat Domenico Tedesco zijn dagen als bondscoach waren geteld, stond in de sterren geschreven. Dat ook zijn collega bij de Red Flames, Ives Serneels, zou moeten opkrassen, kwam vrijdag toch enigszins onverwacht. "Het tijdstip is verrassend", ziet ook Eddy Demarez. "Serneels had zich met de Red Flames nog maar net gekwalificeerd voor een derde EK op rij. Dat was toch een succesje, al was het dan via een achterpoortje, met die twee barragerondes." "Maar het spelniveau liet al een poos te wensen over. Dat werd Serneels al een hele tijd verweten. Dat was ook al zo in aanloop naar het EK 2021. Maar daar haalde hij dan de kwartfinale, wat ook als doel voorop was gesteld." "Ook afgelopen jaar haalde hij het vooropgestelde doel met de EK-kwalificatie, maar opnieuw was er kritiek op het spelniveau en de tactische keuzes. Zo werd hem wel eens verweten dat de Flames te vaak te bang speelden, ook tegen mindere tegenstanders." "Er was gewoon te weinig vooruitgang, en de ambities van de voetbalbond zijn bijzonder hoog. Men wil de Flames in de top 8 van Europa - voorlopig zijn ze pas het 12e land - en de top 12 van de wereld krijgen."

En dus koos de bond ervoor om een nieuwe weg in te slaan. Na 14 jaar als bondscoach krijgt Ives Serneels de bons. Het eind van een tijdperk.

"Maar laten we niet vergeten dat toen Serneels in 2011 begon bij de Flames, het allerminst evident was om dat zaakje in handen te nemen", is Demarez ook mild.

"Hij heeft absoluut ook goed werk verricht, zeker in die eerste jaren. Maar als je te lang een functie bekleed, dan komt na verloop van tijd onvermijdelijk sleet op je werk. Er was nood aan een frisse blik, nieuwe prikkels, nieuwe ideeën."

De tijd dringt

Bij de Rode Duivels werd de weg richting uitgang van Tedesco geplaveid door de nieuwe sportdirecteur Vincent Mannaert. Heeft die laatste ook Serneels naar de exit begeleid?

"Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre Mannaert ook zijn stempel op deze beslissing heeft gedrukt", tast ook Demarez wat in het duister.

"Het vrouwenvoetbal heeft nog niet echt een technisch directeur binnen de voetbalbond, al vulde Roberto Martinez - die destijds baas was van alles op sportief gebied - die rol eerder wel in. Maar momenteel is die functie er niet."

"Wat wel belangrijk is: er is voor een nieuwe coach nog minder tijd dan bij de mannen om zich in te werken. Eind volgende maand wacht al de volgende wedstrijd in de Nations League tegen wereldkampioen Spanje. De tijd om een nieuwe bondscoach te vinden, dringt dus."

Nood aan BeNe League?

Die nieuwe bondscoach moet de Flames straks - met het EK deze zomer als eerste ijkpunt - naar een hoger niveau tillen. Waar ligt het plafond voor de Belgische voetbalvrouwen?

"Er zit echt nog wel meer in", ziet Demarez. "Er is veel jong talent, en steeds meer speelsters trekken ook naar buitenlandse topcompetities. Maar het grote probleem is dat onze nationale competitie te weinig progressie maakt."

