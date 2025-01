Ontslag Ives Serneels verrast Imke Courtois: "Ik had het gevoel dat ze dat veeleer na het EK zouden doen"

Dat naast Domenico Tedesco gisteren ook Ives Serneels is moeten vertrekken als T1 van de Red Flames kwam als een kleine verrassing voor oud-speelster Imke Courtois. Al begrijpt ze de beslissing van de voetbalbond. "De magie was weg", reageert Courtois. "De Red Flames waren aan het stagneren"

"De verrassing van de dag", noemt Imke Courtois het ontslag van Ives Serneels.

"Over een klein half jaar trekken de Red Flames naar Zwitserland voor het Europees kampioenschap. Je had het gevoel dat ze daarna misschien zouden afscheid nemen van Serneels, afhankelijk van de prestatie, maar nu nog niet."

"De bond zegt Serneels adieu om een nieuwe dynamiek te creëren. "14 jaar is lang", pikt Courtois in. "De magie was op."

"Tegen landen waar we de betere ploeg zijn, zag ik weinig inspiratie. Terwijl meer en meer speelsters naar het buitenland trekken. De Red Flames waren aan het stagneren", vindt ze.