Bijltjesdag bij de voetbalbond: Ives Serneels na 14 jaar ontslagen als bondscoach van Red Flames

Een bewogen dag in Tubeke.

Nadat de Belgische voetbalbond deze middag al Rode Duivels-coach Domenico Tedesco op straat zette, neemt de bond nu ook afscheid van de bondscoach van de Red Flames, Ives Serneels.

"Na een moeizame kwalificatiecampagne voor het EK van komende zomer heeft de KBVB beslist om de samenwerking met Serneels stop te zetten", klinkt het. "We gaan op zoek naar een nieuwe coach om de ploeg naar een volgend niveau te brengen."



"Ives heeft verdiensten voor het vrouwenvoetbal en de Red Flames. We willen hem daarvoor uitdrukkelijk bedanken", aldus CEO Peter Willems in een reactie.



"Toch zijn we van oordeel dat er een doorstart moet worden gemaakt. We willen de Red Flames op lange termijn laten groeien, want onze ambities reiken ver, onder andere met een deelname aan het WK in 2027.”