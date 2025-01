Red Flames beginnen met Elisabet Gunnarsdottir aan nieuw hoofdstuk: "Veel druk? Dat heb ik graag"

Elisabet Gunnarsdottir is vrijdag in Tubeke voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Red Flames. De ervaren IJslandse moet na veertien jaar Ives Serneels voor een frisse wind zorgen bij de Belgische voetbalvrouwen. "Dat België nog niet op het WK heeft gestaan, prikkelt me. Dat is een mooi doel", blikte ze vooruit.

"Ik ben heel trots en vereerd om deze kans te krijgen en een heel land te mogen vertegenwoordigen als bondscoach", opende Gunnarsdottir bij haar voorstelling in Tubeke. "Dat is altijd een van mijn doelen in mijn carrière geweest. Ook om een team naar grote toernooien te leiden."

Op haar 48e is Gunnarsdottir al bijna een kwarteeuw coach. In november 2023 trad ze af bij het Zweedse Kristianstads, waar ze veertien jaar hoofdtrainer was. Daarna nam ze een sabbatjaar, om nu in België te belanden.



"Ik heb in dat jaar gezocht naar wat ik zelf wil. Ik heb in mijn lange carrière nog maar twee teams gecoacht, dat is vrij uniek. Ik wilde dan ook heel zorgvuldig mijn volgende stap kiezen. Toen ik het eerste gesprek met de Belgische voetbalbond voerde, voelde ik meteen een klik. Dat enthousiasme is alleen gegroeid, en dat zegt veel."



"Er is de voorbije jaren goed werk geleverd bij de Flames, met kwalificaties voor drie EK's. Dat België nog niet op het WK heeft gestaan, prikkelt me net. Dat is een mooi doel."



"Er is hier ook veel kwaliteit, met veel jonge spelers die doorbreken. Het wordt een mooie uitdaging om hen mee te kunnen vormen. Dat er veel druk zal zijn? Dat heb ik graag. Je hebt die druk nodig om te kunnen presteren."