Transformatie op 14 dagen tijd: zo ziet de vervloekte grasmat van Beerschot er nu uit

14 dagen na de laatste thuismatch tegen Anderlecht heeft het Kiel een nieuwe grasmat. Die werd aangepakt naar aanleiding van de forse kritiek van enkele belangrijke figuren. Volgende zondag speelt Beerschot een eerste keer op de nieuwe grasmat. Dan komt Union over de (nieuwe) vloer in de competitie.

Dat bleek bijvoorbeeld bij Anderlecht, waar ook recent een nieuwe mat werd gelegd. Maar in de eerste matchen kwamen toch opnieuw veel zoden los.

Maar dat is nu verleden tijd, want de nieuwe grasmat zou tegen komende zondag bespeelbaar zijn. "Het veld geraakt klaar, alles verloopt volgens plan", klinkt het.

Teammanager Seba Rodriguez kwam het nieuwe veld alvast inspecteren. Hij lag tot enkele dagen terug nog in het ziekenhuis nadat hij net voor de Antwerpse derby te kampen kreeg met gezondheidsproblemen.



Ondertussen is hij goed hersteld en was hij vandaag weer paraat op de club: "Laat Union maar komen", zei hij in het Antwerps.



Bekijk hieronder de beelden van het vernieuwde veld van Beerschot en de inspectie door Rodriguez.