Beerschot pakt "beachvolleybalveld" aan en legt nieuwe grasmat in Olympisch Stadion

In Antwerpen zijn ze met man en macht aan het werk in het Olympisch Stadion. De thuishaven van voetbalclub Beerschot krijgt een nieuwe grasmat. Hoognodig, want het veld lag er bijzonder slecht bij. Bekijk hier de werkzaamheden aan het "beachvolleybalveld", zoals Anderlecht-keeper Colin Coosemans het terrein noemde.