Tom Boudeweel schat na schaakpartij de kansen van Club Brugge in: "Let op het doelsaldo"

Een spektakelstuk is het niet geworden, maar dat zal Jan Breydel worst wezen. Club Brugge staat dankzij het gelijkspel tegen Juventus weer een stapje dichter bij de beoogde top 24 in de League Phase van de Champions League. "Het doel heiligt de middelen, zo klonk de leuze gisterenavond", zag onze radiocommentator Tom Boudeweel.

Ik denk niet dat er gisteren meer inzat voor Club Brugge. De leuze was dan ook: het doel heiligt de middelen.

Het was geen goeie match voor de neutrale liefhebber. De spektakelwaarde lag dicht bij het vriespunt en we zaten met jaloezie te kijken naar de 4-5 van Barcelona bij Benfica.



Er was wel spanning en de fans van Club hebben het gelijkspel terecht als een zege gevierd, maar het was meer een match voor mensen die houden van een tactisch steekspel of schaken.

Er was te weinig gevaar en Club deed ook te weinig met het balbezit. In de eerste helft heeft het geen enkele bal tussen de balen getrapt. Dat zegt genoeg. Juve had voor de rust 68 procent balbezit, maar dwong er ook geen kansen mee af.