Straks spelen ze geen minuut, toch zijn winterkoopjes (én Amuzu) mee naar Tsjechië: "We kunnen hen gebruiken"

wo 22 januari 2025 17:58

Niemand die op Neerpede moest achterblijven. Anderlecht sprong vandaag het vliegtuig op richting Tsjechië en deed dat met de voltallige groep. Opvallend, want de welgekomen winterkoopjes mogen straks geen minuut spelen en Amuzu leek nog herstellende van zijn zware hersenschudding. "Maar hen 3 dagen in België laten, was geen goeie oplossing", legde coach Hubert uit.

Geen Cesar Huerta, geen Adryelson en geen Lucas Hey. Anderlecht hengelde de voorbije weken broodnodige versterking binnen, maar moet het donderdagavond gewoon met de 'oude gedienden' doen tegen Viktoria Plzen. Door het nieuwe format van de Europa League zijn winterse kwaliteitsinjecties niet speelgerechtigd - de League Phase is namelijk nog aan de gang. David Hubert staat zo voor een lastige puzzel. "Het is vreemd dat het nieuwe format nog 2 groepswedstrijden aanbiedt na de winterstop", baalde hij vandaag. "Maar goed, we zijn er om oplossingen te vinden." Een van die oplossingen is gerust opvallend te noemen. Alle koopjes zijn gewoon mee op het vliegtuig gestapt, zelfs zonder kans op speelminuten. "We hebben al zo weinig tijd om die jongens te integreren", legde de paars-witte T1 uit. "Als je dan ook nog eens 2 dagen weg bent ... Ze kunnen misschien niet meespelen, maar wel mee trainen en mee toeleven met de groep." "Dit zijn momenten die we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Sterker nog, het zijn belangrijke momenten naar integratie toe. We weten dat we hen dit weekend ook weer kunnen gebruiken. Hen 3 dagen in België laten, was niet de juiste oplossing."

Het is hun eerste competitieve wedstrijd na de winterbreak. Ik verwacht hen dus heel fris en gretig. David Hubert

Naast de 3 wintertransfers verscheen trouwens nog een opvallend gezicht op het Anderlecht-vliegtuig. Francis Amuzu is voldoende hersteld voor een trip naar Tsjechië. De winger knalde anderhalve week terug vol op Ordoñez tijdens de topper tegen Club Brugge. Het verdict: een zware hersenschudding. Amuzu moest het een hele poos rustig aan doen, maar nu lijkt hij op de juiste weg. "Goed dat je terugbent, Cis", postte de club. Een basisstek komt wellicht nog te vroeg en zonder de 3 transfers wordt de spoeling hoe dan ook vrij dun bij paars-wit. En dat terwijl de tegenstander van donderdag - Viktoria Plzen - net uit een periode van rust komt. De Tsjechische competitie ligt al sinds 15 december stil. "Ze hebben wel 3 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld intussen", pikte Hubert meteen in. "En wij hebben bijna geen winterstop gehad." "Zo kan je het dus ook bekijken. We zitten in een heel druk programma. We hebben andere zaken waar we rekening mee moesten houden, terwijl zij een hele poos konden toeleven naar deze wedstrijd." "Het is hun eerste competitieve wedstrijd na de winterbreak. Ik verwacht hen dus heel fris en gretig."

