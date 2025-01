Zoek niet naar César Huerta en co: wintertransfers pas ná League Phase speelgerechtigd in Europa

Vanavond staan de eerste Europese voetbalaffiches van 2025 op de agenda. In de Champions en de Europa League moeten deze week en volgende week de laatste 2 speeldagen van de League Phase nog ingeblikt worden. Voor clubs die de voorbije weken al stevig ingekocht hebben, is er slecht nieuws: pas na de laatste groepswedstrijd mogen hun nieuwkomers ingeschreven worden.

Je zal als club de voorbije weken maar een stevige kwaliteitsinjectie doorgevoerd hebben, al dan niet gedwongen door veel uitgaand verkeer.

In de nationale competities is er geen probleem: zodra het papierwerk in orde is, kunnen nieuwkomers in actie komen.

Zo deed Anderlecht vorige week al een beroep op César Huerta en Adryelson, maar zij zullen donderdag niet kunnen aantreden in de Europa League tegen Viktoria Plzen. Ook volgende week mogen ze niet spelen tegen Hoffenheim.

Aan de Europese spelerslijsten mag pas worden gesleuteld na de laatste wedstrijd in de League Phase. Op woensdag 29 januari kennen we de eindafrekening in de Champions League, een dag later volgt het verdict in de Europa League.

De administratie kan dus pas na 30 januari in orde worden gebracht en de deadline voor de personeelswissels ligt op 6 februari.

Wie bovendien stevig geshopt heeft, mag niet à volonté wisselen in Europa. De UEFA beperkt het aantal nieuwkomers tot 3 spelers. Wie meer dan een trio aangekocht of gehuurd heeft, zal dus minstens 1 pion moeten teleurstellen.

Die nieuwe namen kunnen overigens niet alleen winterkoopjes zijn. Ook spelers die voor het eerste deel van de Europese campagne niet op de lijst waren gezet, kunnen nu alsnog naar voren worden geschoven.

Denk dan aan spelers die bij het begin van het Europese parcours langdurig geblesseerd waren of een onverwachte doorbraak meegemaakt hebben.