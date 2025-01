Rode Duivels wijken tegen Oekraïne uit naar Genk, Romelu Lukaku roept op: "Kom ons steunen"

Niet in het Koning Boudewijnstadion, wel in de Cegeka Arena. De Rode Duivels ontvangen op 23 maart Oekraïne in de barrages van de Nations League in de thuishaven van Racing Genk. De nationale ploeg vat zo een trektocht door ons land aan. "We willen de harten heroveren", klinkt het.

Na de ontgoochelende groepsfase in de Nations League volgt voor de Rode Duivels niet de eindfase van het toernooi, maar wel een dubbel barrageluik voor het behoud in de belangrijkste divisie.

Op 20 maart ontvangt Oekraïne onze nationale selectie, al zal dat door de oorlog met Rusland op een andere locatie zijn.

Murcia in Spanje is een reële optie die naar verluidt op tafel ligt. Die match wordt dus ook het debuut van onze nieuwe bondscoach. Mocht met Julen Lopetegui, een van de belangrijkste kandidaten, een akkoord gevonden worden, dan debuteert hij dus mogelijk met de Duivels in zijn vaderland.

De terugmatch op 23 maart wordt gespeeld in Genk, zo maakte de Belgische voetbalbond bekend. Voor de Belgen wordt het de eerste interland in Genk in bijna elf jaar.

Die keuze past in een strategie van de KBVB om in 2025 België rond te trekken. "In hun queeste naar behoud in de A-divisie, de kwalificatie voor het WK van 2026 en het heroveren van de harten van de Belgische voetbalfans, spelen de Duivels hun wedstrijden in verschillende stadions", zo klinkt het in de mededeling.

"De meeste Rode Duivels spelen in het buitenland, maar we zijn niet vergeten waar het voor ons allemaal is begonnen: in België", zegt topschutter aller tijden Romelu Lukaku. "We komen uit alle uithoeken van het land, net als onze supporters."

"We zijn dan ook blij dat we dit jaar naar hen toegaan, want dat zal ons ongetwijfeld een extra boost geven om goed te presteren. Mijn oproep naar de supporters is daarom: kom ons aanmoedigen, we rekenen op jullie steun om eerst te winnen tegen Oekraïne en ons dan te kwalificeren voor het WK."