Met nieuwe banden, een andere puntentelling en stevigere concurrentie: kan Thierry Neuville weer wereldkampioen worden?

wo 22 januari 2025 16:00

De festiviteiten rond de wereldtitel van Thierry Neuville liggen nog maar net achter de rug, maar het nieuwe WRC-kampioenschap schiet deze week al uit de startblokken in Monte Carlo. Neuville en zijn corijder Martijn Wydaeghe verdedigen hun rallytitel met enkele opvallende reglementsveranderingen, zo hoor je in Sporza Daily.

Op 24 november vierden Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe hun eerste WRC-titel, deze week staat met de Rally van Monte Carlo al de openingsmanche van het verse seizoen op het menu. "Dat we nu al herbeginnen? Dat is traditie", lacht Joost Custers, uitgever en hoofdredacteur van Autosportwereld, terwijl hij op weg is naar de eerste WK-manche in de Alpen. "De recuperatieperiode is inderdaad vrij kort geweest. Neuville en co hebben een vakantieperiode gehad, maar het werk is snel herbegonnen." "Op zich is het testwerk beperkt geweest, want je mag net als in de F1 niet overloos testen om de kosten te drukken. Maar in de fabrieken is er natuurlijk ook veel gebeurd."

Men is afgestapt van het hybridesysteem in de WRC. We rijden weer met klassieke verbrandingsmotoren. Joost Custers

De teams hebben behoorlijk veel huiswerk gehad, want dit seizoen zijn er heel wat nieuwigheden van kracht. "Zo is men afgestapt van het hybridesysteem in de WRC. We rijden weer met klassieke verbrandingsmotoren." "De wagens zijn daardoor minder krachtig, maar wel lichter. Op die manier is de verhouding tussen vermogen en gewicht nagenoeg identiek. Aan spektakel zullen we dus niet moeten inboeten." Ook het bekritiseerde puntensysteem ging op de schop. Op zaterdag worden er geen punten meer uitgedeeld. "Zondag krijgt aan het einde van de manche de top 10 punten met het maximum van 25 punten." "De beste rijder op zondag kan nog eens 5 punten verdienen en dat is ook de buit voor de power stage. Met die puntendeling ligt de nadruk weer op een klassiek verloop."

De Belgen vieren hun titel in Japan.

Sportgala

Nog een bepalende factor: de banden van Pirelli zijn ingeruild voor het rubber van Hankook. "Dat merk heeft bijzonder weinig ervaring in de rallysport. Door het beperkte aantal testen kunnen de rijders voor verrassingen komen te staan." Dat kan zeker in deze Rally van Monte Carlo, een echte klassieker en de oudste rally op de kalender. "Er wordt hier regen voorspeld en je hebt de afwisseling van droge asfaltstukken, ijsplekken, regen en sneeuw in de bergen." "Ik ben er niet van overtuigd dat het werk van Hankook volledig klaar is. Ik twijfel dus dat alle banden nu al optimaal zijn en dat kan een rol spelen in de eerste wedstrijden van het seizoen." Dat seizoen bestaat overigens voor het eerst in ruim 20 jaar weer uit 14 manches. "Saudi-Arabië richt zich nu ook op de rallysport en komt erbij. We zitten ook met een manche op de Canarische eilanden en Estland en Letland wisselen elkaar voortaan af."

De autosportfederatie moet nieuwe merken aantrekken. Maar alles hangt af van het nieuwe reglement in 2027. Als dat teams toelaat om voor minder kosten in te stappen, dan kunnen we andere constructeurs aantrekken en dat heeft deze sport nodig. Joost Custers

De omstandigheden zijn aangepast, maar ook het rijdersveld ziet er anders uit dan in 2024. "Het belangrijkste is de permanente terugkeer van Kalle Rovanperä. De tweevoudige wereldkampioen nam vorig jaar een half sabbatjaar en reed slechts een 7-tal wedstrijden mee." "Bij Toyota is hij ploegmaat van Elfyn Evans, Sébastien Ogier rijdt er opnieuw deeltijds. Ford geeft de kans aan jeugd zoals Grégoire Munster, Hyundai zet 3 wagens in met naast Neuville ook Ott Tänak en Adrien Fourmaux." Mogen we dan zeggen dat de concurrentie competitiever is geworden? "Zeker door de comeback van Rovanperä. Maar persoonlijk mis ik nog 1 of 2 nieuwe constructeurs." "De autosportfederatie moet nieuwe merken aantrekken. Zo toont Lancia interesse. Maar alles hangt af van het nieuwe reglement in 2027. Als dat teams toelaat om voor minder kosten in te stappen, dan kunnen we andere constructeurs aantrekken en dat heeft deze sport nodig." In België heeft de titel van Neuville en Wydaeghe de rallysport alleszins een boost gegeven. "Ik weet niet of je dat kan zeggen van de sport an sich, maar er is wel meer aandacht. Dat Neuville en Wydaeghe op het Sportgala uitgeroepen werden tot Team van het Jaar, is heel mooi."

Max Verstappen en Thierry Neuville gaan samen op de foto.

Poort naar nummer 2?

Een titelverlenging zou de status van Neuville nog wat meer aandikken. "Uiteraard kan dat, maar dat zien we pas in november in Saudi-Arabië." "Eén element speelt wel in hun voordeel: ze zijn wereldkampioen. Iedereen weet dat de druk weg is na die eerste wereldtitel. Bij sommige rijders versnelt dat het einde, bij andere kampioenen is dat de poort naar een 2e en 3e succes." "Thierry is nu 36 jaar en weet dat zijn carrière niet eeuwig zal blijven duren. Hij moet het in deze jaren doen. Ze hebben er de kwaliteiten en de auto voor, maar de tegenstand is niet min."