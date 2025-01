Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe: "We beschikken over alle ingrediënten om weer voor de wereldtitel te rijden"

wo 15 januari 2025 11:23

Wereldkampioenen Martijn Wydaeghe en Thierry Neuville op het autosalon in Brussel.

Voor het eerst in zijn carrière mag Thierry Neuville de wereldtitel rally verdedigen. "Er is wat druk van onze schouders gevallen", vertelt de 36-jarige autocoureur, die dit seizoen even hoog mikt. "Al wordt het opnieuw niet eenvoudig", beseft hij.

Eind november is het Thierry Neuville eindelijk gelukt. Na meer dan 10 pogingen snelde hij naar de wereldtitel in de rallysport. "Of er iets veranderd is? Moeilijk te zeggen", opent de wereldkampioen in een gesprek met Sportweekend. "Veel niet, denk ik. Dit seizoen rijden we met nummer 1 op onze auto. Op die manier worden we er telkens aan herinnerd dat wij wereldkampioen zijn", glundert Neuville. "Er is wat druk van onze schouders gevallen", geeft de 36-jarige kampioen toe. "Daarom heb ik ook van mijn beste winterperiodes achter de rug. We konden de titel vieren met vrienden, familie en onze fans. Daar heb ik echt van genoten." "Het is een emotionele rollercoaster geweest", knikt corijder Martijn Wydaeghe. "In Vlaanderen heeft rally een boost gekregen, merk ik. En persoonlijk mag ik me nu ook wereldkampioen noemen", lacht hij.

"Ons doel is weer de titel, laat dat duidelijk zijn"

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn volop aan de gang. "Alles loopt goed. Met de nieuwe bandenleverancier ligt er nog wat werk op de plank, maar we gaan het seizoen tegemoet met hetzelfde doel", verzekert Thierry Neuville. "Ons doel is weer de titel, laat dat duidelijk zijn. We beschikken over de ingrediënten, al wordt het opnieuw niet eenvoudig", beseft de wereldkampioen. Kalle Rovanperä wordt een stevige concurrent. In tegenstelling tot vorig jaar werkt de Finse Toytarijder het WK nu wel volledig af. Neuville: "Dat is een concurrent meer, ja. Net als Adrien Fourmaux die nu voor Hyundai rijdt." "Toyota komt met 5 auto's aan de start, Hyundai met 3 stuks. Dat wordt dus geen makkelijk seizoen voor ons", beseft Neuville, "maar we zullen weer bovenin meestrijden." "Ik ben zeer optimistisch dat we snel zullen zijn. In snellere rally's zoals Estland en Finland zullen we beter voor de dag komen."

Dit seizoen verandert er het een en ander. Er komt een nieuw puntensysteem én het WK trekt na Japan nog naar Saudi-Arabië. "Dat wordt een strategisch spel", denkt Neuville. "Er is een manche meer en we eindigen niet op asfalt, wel op gravel. Niemand zal de slotmanche willen openen."

Nieuwe auto vanaf Zweden

Op 23 januari begint de nieuwe jaargang van het WK rally in Monaco. In Monte Carlo rijden Neuville en Wydaeghe nog met de auto van vorig seizoen. "Vanaf Zweden racen we met enkele nieuwigheden", pikt Neuville in. "Ik kijk er al naar uit."

Martijn Wydaeghe en Thierry Neuville racen met een Hyundai.