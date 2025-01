Toptalent Rayane Bounida blijft indruk maken met Jong Ajax en scoort 4e doelpunt in 5 wedstrijden

Hij is nog altijd maar 18 jaar, maar Rayane Bounida draagt al lang de stempel van toptalent met zich mee. Daar horen torenhoge verwachtingen bij, maar die lijkt hij voorlopig helemaal in te lossen bij Jong Ajax.



Begin december mocht hij voor de eerste keer opdraven in de Nederlandse 2e klasse en scoorde hij meteen. Intussen zit hij aan 5 wedstrijden, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en een assist.



Zo scoorde hij tegen Jong PSV met een knappe trap. En onze jonge landgenoot heeft zo een mijlpaal beet. Hij is nog maar de 2e speler in 10 jaar in de Nederlandse 2e klasse die in elk van zijn eerste 5 wedstrijden beslissend is.



In de wedstrijd tegen de beloften van PSV deed trouwens nog een Belg mee met Matteo Dams. Hij is geschorst in de Champions League, maar mocht wel nog spelen tegen Jong Ajax.



De wedstrijd eindigde op zware 4-0-cijfers. In het begin van de wedstrijd miste Jong PSV een penalty en voor en na de rust 2 dolepunten tegen. Julian Rijhoff was de uitblinker bij de Ajacieden met een hattrick.