Alsof de duivel ermee gemoeid is: Dylan van Baarle breekt sleutelbeen in Tour Down Under

Het seizoen van Dylan van Baarle is begonnen zoals het vorige geëindigd is. De 32-jarige Nederlander van Visma-Lease a Bike heeft bij een val in de eerste etappe van de Tour Down Under zijn sleutelbeen gebroken.

Het lijkt wel alsof er een vloek is uitgesproken over Dylan van Baarle. Vorig seizoen was een annus horribilis voor de winnaar van Parijs-Roubaix in 2022.

Zijn voorjaar viel grotendeels in het water door ziekte en pech, maar ook door de zomer ging een streep na een val in de Dauphiné.

Van Baarle brak er zijn sleutelbeen en miste de Tour de France. In de Vuelta wilde hij nog iets van zijn (na)jaar maken, maar in de 2e etappe brak hij zijn heup.

Na een lange revalidatie wilde Van Baarle in Australië zijn seizoen extra vroeg op gang trappen, maar een val in het slot van de eerste etappe heeft hem weer in de lappenmand geduwd.

Van Baarle ligt eruit met een sleutelbeenbreuk, zijn derde opdoffer dus in 8 maanden.

"Dit is een ferme tegenslag", bekent Visma-Lease a Bike, "maar we weten dat Dylan een vechter is die sterker dan ooit zal terugkeren. Naar dat moment kijken we nu al uit."