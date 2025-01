Hoe Visma-Lease a Bike valpartijen en breuken wil inperken: "Met tragere fiets zullen we geen koersen meer winnen"

wo 15 januari 2025 08:09

2024 was een seizoen tjokvol pech voor Visma-Lease a Bike. "Geen toeval", klinkt het binnen het team van Wout van Aert, dat intensief onderzoekt wat de verschillende oorzaken zijn.

De dubbele crash van Wout van Aert, de horrorval van Jonas Vingegaard in het Baskenland, de aanslepende ziekte van Christophe Laporte in het voorjaar, de sleutelbeen- en heupbeenbreuk van Dylan van Baarle, de fysieke perikelen bij Cian Uijtdebroeks, enzovoort.



2024 leek vervloekt voor Visma-Lease a Bike met een waslijst aan valpartijen, gebroken botten en ziektes.



"Je kan het allemaal pech noemen. Maar volgens ons was er meer aan de hand dan enkel pech", zegt Grischa Niermann (Head of Racing).



De ploeg is dan ook op zoek gegaan naar de mogelijke oorzaken van alle onheil.



"We proberen een antwoord te vinden op 3 vragen. Hoe kunnen we valpartijen voorkomen? Hoe kunnen we de zware gevolgen van valpartijen en breuken voorkomen? En hoe kunnen we ziekte voorkomen?"

Fietsverlichting

Om het hoge aantal valpartijen te verklaren, onderwerpt de ploeg de renners sinds kort aan cognitieve testen.



"Zo zullen we misschien ontdekken of een bepaalde renner gemakkelijker valt omdat zijn reactiesnelheid te laag is", licht Niermann toe. "Met de juiste tools zullen we die reactiesnelheid dan proberen te verhogen."



De Control Room, een minibusje waar alle real-time data tijdens een koers samenkomen, wordt dan weer meer en meer ingezet om valpartijen te voorkomen.



"Op basis van tv-beelden kunnen we onze renners waarschuwen voor gevaarlijke plaatsen op het parcours."



"Concreet: als we zien dat renners uit de kopgroep ten val komen in een bepaalde bocht, geeft de persoon in de Control Room dat via de volgauto door aan de renners in het peloton. Zo kan een valpartij zoals in de Ronde van het Baskenland voorkomen worden."



We waren afgelopen jaar ook geregeld het slachtoffer van trainingsincidenten. Grischa Niermann (Head of Racing bij Visma-LaB)

"We sensibiliseren de renners ook om met fietsverlichting te gaan trainen. Want afgelopen jaar waren onze renners ook geregeld het slachtoffer van een trainingsincident."

"Fietsverlichting zal waarschijnlijk niet elke valpartij in het verkeer voorkomen. Maar misschien wel 1 op de 10. Dat is een van de vele puzzelstukjes waardoor we meer gespaard moeten blijven van blessures."

Looptochtjes