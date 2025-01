Meteen op de afspraak: Sam Welsford sprint naar zege in eerste rit Tour Down Under

Sam Welsford heeft de eerste grote afspraak van het nieuwe wielerseizoen naar zijn hand gezet. De snelle Australiër was in de eerste rit van de Tour Down Under de snelste in de verwachte massasprint. Toptalent Matthew Brennan eindigde als tweede, Simon Dehairs was de beste Belg op plaats 6.

Het wielerseizoen is opnieuw op gang getrapt! Traditiegetrouw doen ze dat in Australië en net als vorig jaar was ook een Aussie de eerste winnaar van het nieuwe seizoen.



Sam Welsford maakte zijn favorietenrol waar in de massasprint na een rit van 150 kilometer tussen Prospect en Gumeracha.



2 thuisrijders probeerden met een vroege vlucht het voorspelde scenario te ontglippen, maar werden op zo'n 20 kilometer van de finish gegrepen door een hongerig peloton.



In dat peloton maakte Jhonatan Narvaez duidelijk dat hij met klassementsambities gestart is. Bij een tussensprint griste hij 1 bonificatieseconde mee.



In de bestelde massasprint maakte Welsford - vorig jaar goed voor 3 ritzeges - zich al snel los en won hij uiteindelijk makkelijk. Het 18-jarige toptalent van Visma - Lease a Bike Matthew Brennan sprintte zich naar de 2e plaats. Matthew Walls mocht als derde mee op het podium.



Simon Dehairs (Alpecin - Deceuninck) was de beste Belg op plaats 6.



Morgen ligt er een opnieuw een kans voor de (sterke) sprinters. Op 20 kilometer van het einde ligt er een klim van 3 kilometer aan 6,6%, dus misschien kunnen de aanvallers ook wel overleven.