"Als hij zijn volgende match wint, kan hij de Masters winnen": Luca Brecel timmert zich opnieuw een weg naar boven

vr 17 januari 2025 06:13

Na een non-jaar is Luca Brecel bezig met zich opnieuw naar de top te werken. In zijn eerste partij op de prestigieuze Masters liet hij woensdag, als vanouds, enkele indrukwekkende staaltjes van zijn klasse zien. In de volgende partij tegen wereldkampioen Kyron Wilson acht Eurosport-commentator Bjorn Haneveer Brecel niet kansloos: "Ik geef hem 40%."

Luca Brecel wist eergisteren in Alexandra Palace in Londen te doen wat hij moest doen in zijn eerste partij op de Masters: winnen met 6-3 van debutant Chris Wakelin. Met enkele knappe breaks en flitsen van puur talent toonde de 29-jarige Limburger opnieuw zijn kunnen.

Na zijn stuntzege op het WK in 2023 bleven de resultaten achterwege. Pas sinds het najaar in 2024 kwam hij weer aan de oppervlakte met de kwartfinales op de Scottish Open en een finale in Riyad. Ex-speler en commentator Bjorn Haneveer ziet een andere Brecel: "Hij is op de weg terug. Hij speelde woensdag misschien niet zijn beste partij, maar liet zien dat zijn cue action en timing goed zaten."

Haneveer sprak tijdens de feestdagen nog met Brecel in België: "Toen al gaf hij de indruk dat hij scherper oogde. Doordat hij aan het trainen is voor een triatlon, verloor hij intussen al 14 kg."

Hij traint weer een 3-tal dagen per week, ongeveer 4 à 5 uur per dag. Bjorn Haneveer

Brecel voelt zich goed en oogt ook scherper dan een jaar geleden. En dat heeft een positieve weerklank op zijn prestaties. "Als je opnieuw meer goesting krijgt om te trainen, dan komt het talent weer bovendrijven en komen de resultaten vanzelf", weet Haneveer. "Hij traint weer een 3-tal dagen per week, ongeveer 4 à 5 uur per dag."De andere dagen van de week vult hij met reisdagen en toernooien spelen. "Als hij dat kan volhouden, is hij weer vertrokken."

Kwartfinale tegen wereldkampioen

In zijn kwartfinale wacht een loodzware opdracht voor Brecel: wereldkampioen Wilson. "Hij zal veel beter moeten spelen dan in de eerste ronde, maar dat weet hij zelf ook wel. Hij had niet echt de controle over zijn cue ball en dan kom je in vervelende situaties terecht."

"Maar hij heeft natuurlijk een kans. Als hij deze match wint, kan hij het toernooi winnen. Dat gevoel heb je altijd bij Brecel en heeft hij in het verleden ook al verschillende keren bewezen."

Als je rekening houdt met de huidige vorm, schat ik de kansen 60-40 in in het voordeel van Wilson. Bjorn Haneveer