De lucratieve hobby van ex-Gent-Wevelgem-winnaar Andreas Klier: "Voor mijn grote schilderijen betaal je tot 30.000 euro"

Als ploegleider bij EF Education-Easy Post is Andreas Klier nog steeds actief in het peloton. Maar Klier, ooit nog nummer 2 in de Ronde van Vlaanderen na Tom Boonen, heeft naast de fiets nog een andere grote liefde: na zijn actieve carrière vond hij zichzelf opnieuw uit als kunstschilder. "Ik heb al redelijk veel verkocht."

Twee decennia geleden was Andreas Klier - nu 49 en ploegleider bij EF Education-Easy Post - een naam om rekening mee te houden in het klassieke voorjaar.

De Duitser won in 2003 Gent-Wevelgem en verzamelde een jaar later toptienplaatsen in Wevelgem, de E3 en de Ronde van Vlaanderen. In 2005 werd hij 2e in de E3 en de Ronde, telkens achter Tom Boonen.

"Dat steekt helemaal niet", vertelt Klier daarover in Vive le Vélo, Leve de Ronde. "Omdat hij Tom Boonen is en ik ben ik. Het is heel duidelijk wie de betere is."