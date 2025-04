Nieuwe zege tegen Leuven én transfernieuwtje: Oostende kent perfecte dag in BNXT League

Pierre-Antoine Gillet was opnieuw van onschatbare waarde voor Oostende. De ervaren Belg toonde zich uiterst trefzeker met een indrukwekkend driepuntpercentage van 75% (3 op 4). Met in totaal 16 punten, inclusief 4 rake fieldgoals, en 5 rebounds was hij de drijvende kracht achter de overwinning van zijn team.

Opvallend

Naast de overwinning kwam er nog nieuws uit het kamp van Filou Oostende: de aankondiging van een nieuwe aanwinst. De Amerikaan Caleb Daniels werd onlangs voorgesteld als nieuwe combo-guard, maar speelde nog niet mee. De grote vraag is of hij vrijdag al inzetbaar zal zijn in de topper tegen House of Talents Kortrijk Spurs.