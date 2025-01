Met blunder van tegenstander als laatste zetje: Luca Brecel stoot door naar kwartfinales Masters

Luca Brecel staat bij de laatste 8 op de prestigieuze Masters. In zijn openingsmatch schakelde hij debutant Chris Wakelin uit, die vooral baalde over een pijnlijke blunder op het einde.

Het nummer 15 van de wereld moest een haalbare kaart zijn voor Luca Brecel op de Masters en de voormalige wereldkampioen stelde niet teleur.



Met een break van 89, zijn hoogste van de wedstrijd, liep de Limburger al snel 3-1 uit. Debutant Chris Wakelin weigerde evenwel te plooien en bleef Brecel binnen schot houden.

De Engelsman had ook een kans om er 5-4 van te maken, maar had dan last van trillende handen. Wakeling zag zijn keu naast de rest - het hulpstuk - vallen en botste zo ongelukkig tegen een bal.



Een uitgelezen kans om over te nemen voor Brecel, die niet twijfelde. Met een break van 73 stuurde hij Wakelin naar huis: 6-3. In de kwartfinales neemt Brecel het op tegen wereldkampioen Kyren Wilson.