Identieke cijfers in de competitie, "maar de perceptie is totaal anders": Anderlecht en Antwerp in de weegschaal

do 16 januari 2025 07:10

Onafscheidelijk in de competitie, maar wel met een opmerkelijk verschil in gevoel. Anderlecht lijkt nog meer dan Antwerp te snakken naar die opsteker, een ticket voor de bekerfinale. De leden van 90 Minutes zien meerdere verklaringen voor de positievere perceptie bij The Great Old: van een aangekondigd overgangsjaar tot "een bepaalde kapstok waar je op kan terugvallen."

Staat Anderlecht in de halve finales van de Croky Cup voor zijn allerbelangrijkste wedstrijden de komende tijd? "Iedereen schrijft hen af voor de titel en dat lijkt me ook logisch", opent Gilles De Coster in 90 Minutes. "Die beker is dus zo belangrijk om nog eens een prijs te voelen. Daar is het Anderlecht om te doen."

"Het zou een enorme opsteker zijn mochten ze Antwerp uitschakelen en naar de Heizel kunnen", denkt Filip Joos.

In de finale wacht dan ofwel Club Brugge, ofwel Racing Genk. "Dus moet Anderlecht sowieso tegen een ploeg die veel beter gepresteerd heeft. Al weet je het nooit, want de bekerfinale is pas in mei."

"Ik zou ook niet zomaar voorbij Antwerp kijken. Los van Union zitten de vier beste ploegen van België nog in de beker", merkt Gilles Mbiye-Beya op.

Anderlecht incasseerde afgelopen weekend een nieuwe dreun in eigen huis.

Cijfermatig wel, maar gevoelsmatig niet in evenwicht

W V G DV DT DS 4. Antwerp 9 6 6 37 22 +15 5. Anderlecht 9 6 6 36 21 +15

"Bizar genoeg hebben Anderlecht en Antwerp identieke cijfers in de competitie", begint Filip Joos. "9 keer gewonnen, 6 keer verloren en 6 keer gelijk. Antwerp zit aan 37 gemaakte doelpunten en 22 tegen, Anderlecht 36 gemaakt en 21 tegen. Zelfs het doelsaldo is bij allebei +15." "Maar de perceptie, die is totaal anders", aldus Gilles De Coster. Een eerste verklaring? "Bij Antwerp werd het vooraf al aangekondigd als een overgangsjaar", haalt Gilles Mbiye-Beya aan. "En ook omdat het al betere matchen heeft gespeeld dan Anderlecht", komt Joos met een tweede.

Bij Antwerp heb je het gevoel dat je op een bepaalde kapstok kan terugvallen. Dat is bij Anderlecht minder. Tuur Dierckx

"Je hebt het gevoel dat je op een bepaalde kapstok kan terugvallen, met Janssen, Chery, Alderweireld en ook met Lammens", komt Tuur Dierckx met een derde reden voor de positievere sfeer rond Antwerp. "Dat heb je bij Anderlecht minder. Daar zijn het meer individuen dan een as." Al geeft Gilles Mbiye-Beya nog wat tegengas: "We mogen bij Anderlecht de Europese campagne niet vergeten. Ze hebben al een paar keer laten zien dat er wél heel goed voetbal in zit." "Met meer ups en downs", voelt Dierckx het voetbal van Anderlecht aan. "Maar de cijfers van beide ploegen spreken voor zich." Perfect in balans puur cijfermatig, maar dus niet gevoelsmatig. Wie zet vanavond een eerste stap richting Heizel én richting een perceptieboost?