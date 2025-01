Anderlecht vervloekt de paal maar wint toch met kleinste verschil van Antwerp dankzij goal Degreef

1-0 had veel meer kúnnen zijn. Anderlecht was de betere van Antwerp in de heenmatch van de halve finales van de beker, maar vervloekte de paal. Maar liefst 3 keer trof paars-wit het kader. Door een goal van Tristan Degreef op het halfuur trekken de Brusselaars toch met een kleine voorsprong naar de return.

Tristan Degreef is zich steeds meer in de harten van de Anderlecht-fans aan het spelen. Hij zorgde voor de enige goal van de wedstrijd en had met wat meer meeval ook een tweede keer kunnen scoren. Maar vooral ook met zijn werklust en technische finesse werkte hij zich in de kijker.

Een stapje dichter bij die langverwachte trofee. Anderlecht kan over drie weken met een kleine bonus naar het Bosuilstadion trekken. Een bonus die ook groter had kunnen zijn, maar het doelhout besliste er anders over.



Tristan Degreef was de grote uitblinker bij Anderlecht. Hardwerkend, stevig tackelend én scorend. Op het halfuur brak hij de ban voor de thuisploeg. Na een knappe balrecuperatie van Maamar zette Edozie zich sterk door en op zijn aangeven opende Degreef de score.



Een verdiende voorsprong, want de openingsgoal had ook al vroeger kunnen vallen. Tot twee keer toe had Anderlecht pech in een sterke openingsfase. Lammens kon een schot van Edozie nog net tegen de paal deviëren en ook een voorzet van Degreef strandde via Alderweireld op de paal.



Toch bracht Janssen Antwerp bijna uit het niks op voorsprong. Coosemans sloeg half naast de bal, maar zijn onorthodoxe redding hield Anderlecht wel overeind. Even later werd er wél gescoord aan de overkant.



Antwerp groeide na de treffer van Degreef wel in de wedstrijd, maar Coosemans was weer de redder in nood voor paars-wit. Met een knappe reflex hield hij Alderweireld van een kopbalgoal en na een snedige counter kreeg ook Janssen de bal opnieuw niet voorbij de Anderlecht-doelman.