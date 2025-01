Victor Campenaerts mag al meteen naar de Tour: "Sta mijn mannetje in hectiek én heb zelfde fietsmaat als Vingegaard"

di 14 januari 2025 15:07

Na 3 seizoenen Lotto snuift Victor Campenaerts nieuwe - eigenlijk oude - lucht op bij Visma-Lease a Bike. Deze keer 100% als knecht, vooral dan voor Jonas Vingegaard. "Die persoonlijke doelen zijn een afgesloten hoofdstuk, die heb ik gehad."

Met zijn eeuwige zoektocht naar marginal gains en vernieuwing vindt Victor Campenaerts bij Visma-Lease a Bike een gedroomde speeltuin. "Het is een van de grootste ploegen ter wereld, die heel sterk georganiseerd is. Het is echt indrukwekkend." "Bij Lotto heb ik mij ook goed geamuseerd, maar je merkt dat het hier toch het neusje van de zalm is." Campenaerts maakte er bij zijn overstap geen geheim van dat hij bij Visma-Lease a Bike de Tour wil winnen. Als ploegmaat dan. "Ze zeiden mij vanuit de ploeg dat dat een heel mooi doel is, maar dat het moeilijk zou worden om mij in 2025 al mee te nemen." "Maar het tegendeel is waar: ik heb mij in de ploeg gewurmd. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Er kan nog van alles gebeuren, maar als alles volgens plan gebeurt, wordt het de ploeg die nu op papier staat."

Op de kamer met Vingegaard

Om al eens aan zijn nieuwe leider te wennen, deelde Campenaerts op het afgelopen trainingskamp de kamer met Jonas Vingegaard. "Dat was toch wel spannend: samen met de grote kopman op de kamer." "Het is met het oog op de Tour niet slecht om eens te kijken of het klikt. Als je na een week vaststelt dat dat niet zo zou zijn, zou dat een argument zijn om iemand anders mee te nemen." Maar het viel dus goed mee. "Het was heel leuk. We zijn allebei pas vader geworden en dat schept meteen een band." Vingegaard heeft de reputatie een stille, wat verlegen kerel te zijn, terwijl Campenaerts een uitbundige prater is. Botste dat soms niet? "Ik vind dat hij ook best veel praat. We dachten 's avonds vaak: oei, misschien moeten we het licht uitdoen en gaan slapen."

Jonas en ik zeiden vaak: oei, het is al laat, misschien moeten we het licht uitdoen en gaan slapen. Victor Campenaerts over kamergenoot Jonas Vingegaard

Hoe Campenaerts dan in de Tourploeg is geraakt, begreep hij zelf ook niet. "Ik heb het hen effectief gevraagd. Waarom ik als laatste man?" "Een van de belangrijkste zaken is dat ik ook in de hectiek mijn mannetje kan staan. Dat heb ik in de klassiekers, vaak in dienst van de Lie, bewezen. Bij veel renners die bergop kunnen rijden, is dat wat moeilijker." "Daarnaast ben ik een sterke renner die op kop kan rijden en kan ik ook een berg over." "Een ander voordeel is dat ik dezelfde fietsmaat heb als Jonas. Dat kan van pas komen. Kijk maar naar Jan Tratnik vorig jaar. Die reed een steengoeie Tour, maar zijn meest waardevolle bijdrage was zonder twijfel toen hij zijn fiets afstond aan Jonas." Campenaerts was bij Lotto vaak zelf ook kopman. Die ambitie heeft hij niet of toch veel minder bij Visma-Lease a Bike. "Ik ga hier 100% in dienst rijden. Die persoonlijke successen zijn een afgesloten hoofdstuk. Die heb ik gehad", besluit de voormalige werelduurrecordhouder.