Monumenten, roze, Toursucces, ... Wout van Aert is bezig bijtje in 2025: "Ik heb al genoeg in mijn zetel gelegen"

2024 was Wout van Aert niet gunstig gezind, in 2025 wil hij heel wat van die openstaande rekeningen vereffenen. "Ik was er al te vaak dichtbij in de Ronde en Roubaix om die koersen niet op 1 te zetten", zegt hij op de mediadag van Visma-Lease a Bike. Zonder nieuwe pech wil hij ook eindelijk de Giro ontdekken. "Ik word blij van het parcours van die eerste ritten."

10 koersen winnen in 2025 of slechts 1, ofwel de Ronde van Vlaanderen of Roubaix? Wout van Aert moet er even over nadenken, maar kiest dan resoluut voor het laatste. "Voor 2025 dan toch."

Het is duidelijk dat de droom van de Ronde en Roubaix nog altijd meer dan levend is bij Van Aert. Een droom die de voorbije jaren - mede door pech - nooit werkelijkheid werd.

"Ik ben er al vaak dichtbij geweest, vandaar dat ik ze op nummer 1 zet op mijn lijst."

"Het was mijn eigen vraag om dezelfde aanpak van vorig jaar opnieuw te proberen, dat was toen een logische keuze."



Dat betekent: geen Gent-Wevelgem of Amstel Gold Race, maar wel Dwars door Vlaanderen, de koers waar hij zijn voorjaar zag eindigen na een zware crash. Die kostte hem ook zijn debuut in de Giro.

"Ik kijk ernaar uit om die wedstrijd dit jaar wél te kunnen ontdekken. Het lijkt mij een mooie ronde om te doen."

"We gaan naar daar met een ploeg met veel ambitie (met onder meer Simon Yates en Olav Kooij). Ik zal er ook een bepaalde vrijheid hebben."

Gisteren werd het parcours van de Giro 2025 voorgesteld en Van Aert zag het al meteen rooskleurig in toen hij de start in Albanië zag. "Ik werd er blij van. Ik ben er nog nooit geweest, maar het lijkt niet vlak te zijn. Het wordt een uitdagende start. Als ik in vorm ben, is het iets wat mij moet liggen."