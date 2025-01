'The best is yet to come' voor 30-jarige Tiesj Benoot: "Hoop mijn beste voorjaar ooit te rijden"

Tiesj Benoot zag de voorbije jaren het niveau in de koers spectaculair stijgen, maar toch is hij erin geslaagd zijn plaatsje in de (sub)top te behouden. "Als ik één koers zou mogen kiezen om nog te winnen, dan is dat de Ronde van Vlaanderen."

Benoot zal in het voorjaar zowel de Vlaamse koersen als die in de Ardennen combineren. "Ik heb vorig jaar gemerkt dat dat goed werkt."

"Ik rijd een lang blok in de klassiekers, waarin ik zoals elk jaar finales probeer te rijden. Af en toe kan ik er dan eens eentje winnen. Daarna trek ik dan volledig in dienst van de ploeg naar de Tour. Het is niet echt vernieuwend."

Tiesj Benoot draait al 10 jaar mee in het profpeloton, maar aan de heisa van een mediadag kan hij nog altijd niet wennen. "Zo snel mogelijk laten passeren, hé", zegt hij een beetje gelaten. "We zijn hier toch vooral om te trainen."

Over Ronde-kriebels en een WK in Afrika

Benoot heeft één droomkoers en dat is de Ronde van Vlaanderen. "Als ik nog één koers zou mogen winnen, dan is het die."

"Maar ik heb ook niet het gevoel dat mijn leven erdoor zou veranderen. Als je 23 jaar bent, is dat anders."

"Mijn ambitie is er niet minder op geworden. Ik start de Ronde nog altijd met een kriebel in mijn buik. Zolang die er is, ben ik hier nog op mijn plaats."

De Gentenaar zag het voorbije decennium het niveau wel aanzienlijk stijgen. "In mijn eerste Ronde had ik een vrije rol en zeiden Sergeant en Frison op voorhand: Tiesj, probeer mee te zijn met de kop van de koers na de Taaienberg. Nu mag je al blij zijn als je op de Taaienberg op 2 minuten van de kop van de koers zit."

Zoals hij een vaste waarde is in het voorjaar, zo was Benoot de laatste jaren ook een vaste waarde in de WK-ploeg. Heeft hij ook zin in een WK in Afrika?

"Eigenlijk wel. Ik zeg niet nee. Ik denk ook dat al die verhalen die de ronde doen veel wilder zijn dan de realiteit. Over het effect van de vaccins en zo. Dat zal wel meevallen."

Nochtans is Benoot zelf nog niet gevaccineerd. "Maar ik ben ook nog niet geselecteerd!", werpt hij op. "Ik denk dat Serge (Pauwels, de bondscoach) wel op een tijd een richting zal aangeven."