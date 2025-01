Daar is Cian Uijtdebroeks 2.0! "Nu eerst winnaar worden om later grote ronde te winnen"

Een geknelde zenuw verknalde bijna gans 2024 voor toptalent Cian Uijtdebroeks. Nu eindelijk de oplossing gevonden is, wil hij met een nieuwe tactiek ook een nieuwe stap zetten. "Mijn lach is terug."

"Ik heb weer een lichaam gevonden dat capabel is om voluit te gaan. Het verschil is heel groot. Ik voelde vorig jaar dat mijn fysieke capaciteiten er wel waren, maar die pijn blokkeerde alles. Als ik wou rechtstaan op de pedalen, zakte ik door mijn benen."

"Dat is gelukt. Eerst dacht ik dat het de liesslagader was, maar er zat een zenuw gekneld in mijn onderrug en dat veroorzaakte die pijnen."

Cian Uijtdebroeks had gehoopt met zijn (veelbesproken) overstap van Bora-Hansgrohe naar Visma-Lease a Bike een stap hogerop te kunnen zetten in het rondewerk. Het werd uiteindelijk een baaljaar, met zijn opgave in de Vuelta als triest dieptepunt. "Na die Vuelta was mijn glimlach toch een maandje weg. Maar nu is hij helemaal terug", schatert hij als vanouds.

Trial and error in de kleine rondes

En zo kunnen we spreken over Cian 2.0. Ook wat zijn koersprogramma betreft. Tot nu toe probeerde hij zo lang mogelijk aan te klampen, wat hem onder meer in de Vuelta van 2023 een 8e plaats opleverde. Maar nu moet hij meer een winnaar worden.

"Als ik op termijn een grote ronde wil winnen, moet ik eerst andere wedstrijden winnen. Daar willen we ons dit voorjaar op concentreren."

Uijtdebroeks mag zich uitleven in rondes zoals Oman, Coppi e Bartali, Tirreno-Adriatico, Romandië en Zwitserland. "Daar moet ik proberen te vechten om de overwinning."

"Ik zal heel veel rijden, om ook heel veel dingen uit te proberen. Trial and error. Hoe gebruik je best je ploeg? Hoe koers je offensief in de finale? Dat soort zaken."

Uijtdebroeks spiegelt zich aan twee renners waar Visma-Lease a Bike in het verleden eenzelfde traject mee afgelegd heeft: "Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heb ik twee mooie voorbeelden."

"Ik moet nu de stap zetten om meer een afmaker te worden. Want het doel van de ploeg én mijzelf is om uiteindelijk mee te strijden voor het podium in een grote ronde, om zelfs te winnen. Daarvoor moet ik deze volgende stap nemen."

De grote rondes worden dus even in de koelkast gezet, al rijdt hij op het einde van het jaar wellicht opnieuw de Vuelta. "We hebben daar nog niet over nagedacht. Eerst kijken we naar mijn voorjaar. Daarna kunnen we evalueren."