"Sensationele saves, sensationele Sels": Belgische doelman overladen met lof na "heldenrol" tegen Liverpool

wo 15 januari 2025 00:17

Is een Belg momenteel de beste doelman in de Premier League? Na zijn wereldpartij tegen leider Liverpool wordt Matz Sels overladen met lof vanuit Engeland. Zelf blijft hij er nog steeds immer koel onder, maar zelden stond onze landgenoot zó in de spotlights. "Hij heeft het veld vanavond verlaten als een held", klonk het lyrisch. Alleen: de MVP-trofee is (nog?) spoorloos.

"Een sensationele Sels." Na de wedstrijd tussen leider Liverpool en seizoensrevelatie Nottingham Forest was iedereen het over één ding eens: zonder Matz Sels had Nottingham nooit een punt gepakt in de onverwachte topper.



Onze landgenoot is er al een volledig seizoen de sterkhouder en treedt er (eindelijk) definitief uit de eeuwige schaduw, maar zijn hoogvorm bereikte vanavond toch ongekende proporties.



Met een handvol sublieme saves redde hij eigenhandig een punt voor Nottingham. "Want zonder hem was zijn ploeg achtergebleven met helemaal niks", jubelde zijn ex-ploegmakker Frank Boeckx in de studio van Play Sport. "Hij speelt vandaag de perfecte partij als doelman. Kijk naar die laatste save: hij ziet de bal eerst niet eens komen ... Niet normaal, hoor."

Stunning Sels

Ook over het water zelf was iedereen lovend over onze landgenoot. "Sels ontpopte zich in de tweede helft tot de sterspeler voor Forest, met vingertopreddingen om Salah en Cody Gakpo van scoren te houden", schreef Sky Sport in zijn analyse. Bij BBC was eenzelfde geluid te horen: "Alleen door de heroïsche keeperswerken van Sels werd Liverpool van scoren afgehouden." "A stunning Sels", "Sensational saves", "a sublime performance" ... Ook in tabloids als The Sun en The Daily Mail staken ze de loftrompet voor de Belgische doelman "Hij heeft het veld vanavond verlaten als dé held van dit Nottingham Forest", besloot The Guardian uiteindelijk. Komt daar nog bij: zelfs op X was onze landgenoot - die eerder vooral in de schaduw schitterde - trending. Velen roepen hem er zelfs uit tot de beste doelman van de Premier League.

Matchwinnaar