Jaren schitterde hij in de schaduw, maar één onverwachte nacht maakte van Matz Sels een revelatie in de Premier League

Matz Sels (32) is big in Engeland. Na onvolprezen jaren in Frankrijk ontpopte de doelman zich nu tot bewierookte doelman in de grootste competitie ter wereld. Volstaat het om straks nummer 1 te worden bij de Duivels? Een gesprek met 'Sensation Sels'.

En alle data bevestigen wat de beelden van zijn spectaculaire saves doen vermoeden: Sels is momenteel één van de beste keepers over het kanaal.

Tussen vedetten als Josko Gvardiol, Cole Palmer en Bukayo Saka pronkte ook Matz Sels als één van de 8 kanshebbers op de prijs van 'Player of the Month' in de Premier League. Het is een eer die nog maar weinig doelmannen te beurt vielen - laat staan Belgen.

"Erkenning krijgen is altijd leuk. Zoals toen de keeperstrainers in Frankrijk me uitriepen tot 'Doelman van het Jaar'. Maar uiteindelijk heb ik die aandacht niet nodig om te presteren. Ik ben iemand die op de achtergrond zijn ding probeert te doen, zonder een roeper te zijn."

Want met het Franse Strasbourg koos Sels in 2018 niet voor een club die veel voetbalvolgers elke week aan het werk zien. Na matchen tegen het PSG van Messi en Mbappé leverden sterke prestaties van de Rode Duivel wel artikels op, maar voorts schitterde Sels vooral in de schaduw.

Een mens zou vermoeden dat Sels in de vorm van zijn leven verkeert. Alleen is de doelman zelf de eerste om dat te relativeren. "Want ik denk dat ik de voorbije jaren al meerdere sterkere seizoenen gespeeld heb", benadrukt hij. "Alleen bleef dat toen veel meer onder de radar."

"Bovendien was mijn vrouw Joy trouwens ook in verwachting. In juni zou ze hoogzwanger geweest zijn, dus dan zou een transfer een pak minder evident geweest zijn. Na overleg hebben we beslist om de stap te maken. Het is dan ook altijd een droom van mij geweest om in de Premier League te spelen."

"Na ruim 5 jaar was ik nog altijd écht graag in Straatsburg - overwegen om te vertrekken, was dus zeker emotioneel. Alleen loop je vaak het risico dat het fout afloopt als je ergens te lang blijft."

"Pas de avond voor Deadline Day vernam ik van de interesse van Nottingham Forest", herinnert de doelman zich. "Maar 9 op de 10 keer krijgt zoiets geen gevolg. Tot ik de ochtend erna hoorde dat het wel héél concreet was. Maar omdat de mercato later die avond sloot, moest ik plots op enkele uren beslissen wat ik zou doen."

Maar in het absolute slot van de vorige wintermercato klopt Nottingham Forest plots aan. Het voetbalmonument zoekt naar veilige handen in de strijd om het behoud en komt uit bij Sels.

"Of ik gepanikeerd heb? (schudt het hoofd) Ik ben ondertussen al wat ouder en weet dat concurrentie deel uitmaakt van het voetbal. Alles hangt dan af van wat je op het veld laat zien. Naar mijn gevoel was dat bij mij geen probleem. Ik moest dus gewoon goed blijven presteren."

Must have in FPL

Enkele maanden later is er niémand die nog twijfelt aan de positie van Sels.



In dezelfde adem als zijn club wordt de Antwerpenaar een revelatie genoemd in Engeland. Steeds secuur, geregeld een fantastische reflex. Een 'must have' in je Fantasy Premier League-ploegje volgens velen.

"Kijk, in mijn ogen is het logisch dat je als doelman steeds beter wordt als je ouder wordt. Op voorwaarde dat je topfit blijft, natuurlijk. Want meer dan bij een veldspeler leer je situaties lezen. Sommige dingen heb je al honderden keren meegemaakt. Daarnaast speelde ik al voor de titel, tegen de degradatie en voor de nationale ploeg. Door die verschillende ervaringen leer je omgaan met druk."

Bij Forest is die door de droomstart van het seizoen wel iets minder geworden. Maar daar hoor je in en rond Nottingham niemand over klagen.

"Het is fijn om na 10 speeldagen mooi mee bovenaan te staan", glundert Sels. Maar er blijven nog 28 matchen te gaan, hé. Ons doel is om zo snel mogelijk 40 punten te pakken, zodat we zeker zijn van het behoud. Daarna zien we wel hoe ver we geraken."