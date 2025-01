Coach gaf Thibau Nys extra "push" en weet: "Er zit nog rek op, maar er zullen moeilijke periodes volgen"

Naast de Belgische driekleur heeft Thibau Nys ook al de Europese sterrentrui in zijn kast hangen. En op de weg liet hij afgelopen jaren zich ook al meermaals zien door maar liefst 9 keer te winnen. Waar ligt de grens juist van de nog altijd maar 22-jarige Nys? "Iedereen ziet de geweldige prestaties van Thibau, zowel op de weg als in de cross", vertelt de trainer van Nys, Paul Van den Bosch. "Alleen zit daar een gebrek aan stabiliteit in. Maar hij is nog maar 22. Als je zijn palmares ziet, is dat al geweldig. Dat geeft aan dat er veel van hem verwacht wordt." "En die stabiliteit moet komen met de jaren. Ik ben een coach die veel meer de druk wegneemt dan oplegt. Maar ik zei voor de cross in de camper tegen Thibau dat er maar 1 plek telde en dat is winnen. Ik heb hem even gepusht." "Maar hij is echt een kampioenschapsrenner, hij weet wanneer hij het moet doen en dat maakt het alleen maar mooier. Het onverwachte is dikwijls veel mooier dan het verwachte."

Toch verwacht Van den Bosch dat Nys nog zal verbeteren. Daarvoor haalt hij 2 aspecten aan.



"Er zit zeker nog rek op Thibau. Op vlak van training bijvoorbeeld: in mijn ogen heeft hij nog maar 3-4 weken echt op WorldTour-niveau getraind in aanloop naar de Ronde van Polen. Het is niet dat hij niets gedaan heeft op training, maar de volgende jaren gaan we nog meer écht de limiet opzoeken."



"Ook qua leeftijd is er nog rek. Een renner van 26 is sterker dan één van 22. Want dan heeft die meer maturiteit. We mogen nu ook niet verwachten dat hij meteen de Waalse Pijl, zijn grootste doel op de weg, gaat winnen."



Die hoge verwachtingen wil Van den Bosch dan ook graag counteren, iets waar de trainer zijn ervaring kan laten spreken.



"Er zullen moeilijke periodes komen. Ik zeg dikwijls tegen mijn atleten dat iemand de plicht heeft om er alles voor te doen, maar ook het recht heeft op een mindere periode. Bij Thibau is het een succesbeleving, maar we moeten hem vooral voorbereiden op een mindere periode. Al zal dat wel goed komen, want hij wordt goed omringd met nuchtere mensen."



"De weg is nog lang, maar Thibau is een finisher. Hij heeft een grote motor, explosiviteit en een goede kop erop staan."



De toekomst lacht hem met andere woorden toe.