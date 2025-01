"Anderlecht doet niet mee voor de titel": Peter Vandenbempt ziet "groot klasseverschil" met Club Brugge

ma 13 januari 2025 09:35

Met de topper tussen Anderlecht en Club Brugge en de Antwerpse derby had onze analist Peter Vandenbempt opnieuw genoeg stof om over na te praten. Al was hij opnieuw genoodzaakt om het te hebben over het pyrotechnisch materiaal van supporters. "Ik vind het allemaal zeer triest."

Klasseverschil tussen Anderlecht en Club Brugge

Anderlecht einde 0 - 3 Club Brugge

Strikt genomen had Anderlecht-coach David Hubert gelijk toen hij zei dat het verschil in de efficiëntie lag. Zeker voor de rust had Club Brugge twee en een halve kans waaruit Jutgla dan scoorde. Anderlecht had er 3 goede en liet die liggen.



Anderlecht verloor nu z'n 4 wedstrijden tegen concurrenten Genk en Club, maar het was wel de eerste keer dat het niet helemaal kansloos is weggespeeld in grote delen van de wedstrijd. Nadien werd gedebatteerd over de tactiek van Hubert met de 3 centrale verdedigers. Die redenen waren te verdedigen met 2 onervaren jongens die hun debuut maakten. Dat werkte zeker voor de rust.

Anderlecht heeft te weinig kwaliteit om dit Club in de problemen te brengen. Peter Vandenbempt

Dan komen we terecht bij de echte conclusie: Anderlecht heeft te weinig kwaliteit om dit Club in de problemen te brengen. Ik had een beetje het gevoel dat Club overschot had, op cruisecontrol alles onder controle had. Het deed precies volwassen wat nodig was om simpel te winnen, maar het was toch hun grootste overwinning in dik 30 jaar.



De onmacht van Anderlecht na de rust was duidelijk, ondanks veel goede wil in het begin. Er was onvoldoende pressing zoals Dendoncker zei, te weinig tempo, geen ideeën om Club uit verband te spelen en dan zo vaak achteruit spelen. Er was wel dat ene moment met Rits om opnieuw in de wedstrijd te komen, maar dat hebben ze niet gegrepen.



Dan komt het neer op een groot klasseverschil. En natuurlijk, dat wil ik toch wel even onderstrepen, heeft dat stilaan te maken met een wel heel erg lange lijst met afwezigen. Dat wordt toch te veel, zelfs voor Anderlecht.

Anderlecht uitgeteld voor de titel

Intussen is het duidelijk geworden dat Anderlecht niet meedoet voor de titel. Je moet altijd opletten, want vorig jaar hebben we Club ook afgeschreven, maar dat was toch anders. Zij presteerden ver beneden hun kwaliteiten. En ik gaf het al aan, het is heel erg improviseren voor Hubert.



De tegenslagen zijn te talrijk met nu ook Amuzu en Dolberg. Maar je kan niet blijven zeggen dat alles goed komt met Jan Vertonghen en Thorgan Hazard. Er is altijd gezegd dat ze er vanaf januari zullen staan, maar Vertonghen zal er pas vanaf maart zijn en bij Hazard is het na die paar invalbeurten duidelijk dat hij er morgen niet ineens zal staan.



Je ligt toch al 12 en 11 punten achter op ploegen met een bredere kern, meer kwaliteit en meer vertrouwen.

Als je kijkt naar de competitie, vrees ik voor Anderlecht dat je niet in de buurt komt voor de titelstrijd. Peter Vandenbempt

Ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de dag waarop Anderlecht met eventuele broodnodige versterkingen zijn beste elftal in vorm kan opstellen. Misschien is dat op 1 mei in de bekerfinale. Daarom zijn de halve finales tegen Antwerp zo belangrijk voor een club die al 8 jaar smacht naar een nieuwe trofee. Dan kan Anderlecht beter gewapend zijn.



Het zal in 1 wedstrijd beslist worden tegen opnieuw Genk of Club. Want als je kijkt naar de competitie met 0 op 12 tegen de concurrenten en je compenseert dat niet met een perfect parcours tegen de rest met 2 op 6 tegen Leuven, 1 op 6 tegen Dender en 3 op 6 tegen Beerschot, dan vrees ik voor Anderlecht dat je niet in de buurt komt voor de titelstrijd.

Beerschot terecht ontgoocheld

Beerschot einde 1 - 1 Antwerp

Beerschot was na de derby tegen Antwerp terecht ontgoocheld, want het speelde echt een goeie wedstrijd vol passie, overgave en drang naar voren. Ze waren duidelijk de betere ploeg op een korte periode na de rust na. Antwerp vond ik dan weer opvallend zwak en slap, toch na de eclatante bekeroverwinning tegen Union.



Maar het was zeker in de tweede helft een goede derby en wat een contrast met de pijnlijke afgang op de Bosuil in september toen Beerschot dood en begraven leek. De toestand is nog altijd redelijk hopeloos, het veld is dramatisch, er is de onzekerheid en onrust in de clubstructuur, maar op het veld zijn ze - chapeau voor Dirk Kuyt - springlevend.



Wat een contrast met de pijnlijke afgang op de Bosuil toen Beerschot dood en begraven leek. Peter Vandenbempt

Dat was ook tegen Anderlecht zo in de beker, maar als je weer niet gewonnen hebt door pech met die afgeweken tegengoal en terecht afgekeurde doelpunten, gemiste kansen nog een penalty gemist. Als je dat allemaal niet grijpt - en dat gebeurt bij Beerschot vaker - dan heb je een probleem. De volgende wedstrijden zijn tegen Club Brugge, Union en Genk en dat belooft ook niet veel puntengewin.

Triest weekend door pyrotechnisch materiaal

Ik word zo moe van het gebruik van pyrotechnisch materiaal bij supporters. Het was alweer een zeer triest weekend wat dat betreft. Ook in Charleroi waar de fans hun 20e verjaardag van vriendschap met fans van de Duitse tweedeklasser Münster moesten vieren met een pyrotechnische lawine bij 1-0 voor hun ploeg. Daarna kantelde de wedstrijd tegen Union en dus moet ik zeggen: gefeliciteerd met de verjaardag.



Maar iedere normale voetballiefhebber deelde de woede en ergernis van Kuyt. Het is altijd weer hetzelfde ondanks de maatregelen. Alleen is hij als trainer van Beerschot niet geweldig geplaatst om supporters de les te spellen. Het is nog geen eeuwigheid geleden dat een geschifte Beerschot-hooligan naar het vak van Antwerp-supporters liep en daar een vuurpijl in gooide.



Het erge is dat ik gelezen heb dat de Antwerpse politie tevreden was. Peter Vandenbempt