Penaltymisser, afgekeurde goals én enorme kansen: Beerschot vergeet flauw Antwerp te kloppen in derby

Veel gevloek op het Kiel. Beerschot heeft een unieke kans laten liggen om rivaal Antwerp te kloppen én een zaak te doen onderin. De thuisploeg kwam al na 16 seconden op voorsprong en was nadien ook de betere tegen een flauw Antwerp. Alleen miste Henderson vanop elfmeter dé kans op 2-0. Door een afgeweken vrijschop kwam de Great Old na een uur gevleid langzij. Nadien zag Beerschot nog twee goals (terecht) afgekeurd en liet het meerdere kansen op een winnende treffer liggen.

Senne Lammens vertolkte vanmiddag een cruciale rol voor Antwerp. Kort voor de rust voorkwam hij een 2-0-achterstand met een penaltyredding en in de slotfase kwam hij als winnaar uit de strijd bij de afgekeurde goal van Mbe Soh. Ook Verlinden botste in de extra tijd nog op de doelman.

Tien minuten voor het einde proeft Beerschot heel even van de winning goal. Na een corner blijft de bal voor doel hangen en Mbe Soh tikt de 2-1 in doel. Weliswaar net nadat Lammens zijn handen al op de bal gelegd had. Geen 2-1 dus, ook niet na tussenkomst van de VAR.

Vuurwerk voor de aftrap en vuurwerk meteen erna. Door een dikke rookpluim begon de Antwerpse derby met vijf minuten vertraging, maar het was wel een knalstart. Antwerp liet zich na de aftrap meteen verrassen door de hoge druk van Beerschot en na amper 16 seconden trof Verlinden al raak.



Een droomstart voor de rode lantaarn, Het Kiel ontplofte.



De razendsnelle goal bleek helaas geen prelude van een zinderende derby. Een bijzonder slap Antwerp kreeg geen voet aan grond en in de hele eerste helft ook geen bal tussen de palen. Een kopbal van Alderweireld net over doel was zo wat de grootste kans voor The Great Old.



Ook Beerschot was nauwelijks nog gevaarlijk, tot Colassin kort voor de rust zijn duivels ontbond. Na een knappe lobbal over Deman besloot hij op de paal, maar in de nasleep beging Valencia hands.

Henderson kreeg zo kort voor de rust een uitgelezen kans om er met een penalty 2-0 van te maken, maar Lammens hield Antwerp overeind.