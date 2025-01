"Het zijn écht lafaards": Dirk Kuyt snoeihard voor Antwerp-fans, die "vuurpijlen naar familietribune gooiden"

"Hoe gaan we daar in het voetbal mee om? Het is écht onacceptabel. We laten het zomaar toe dat die mensen zomaar vuurwerk gooien. Hoe laf zijn ze en waarom treden we niet op?

Performance coach Gianni Chiffi greep naar zijn oor, Dirk Kuyt zag het allemaal gebeuren en maakte meteen een wegwerpgebaar. "Eerst moet ik mijn collega complimenteren, want hij deed er alles aan om het in goede banen te leiden", klinkt een pluim aan De Roeck, voor de Nederlander fel uithaalt.

Niet alleen het wangedrag na de match, ook tijdens de wedstrijd stoorde Kuyt zich mateloos. De vuurpijlen na de Antwerpse gelijkmaker als toonbeeld.

"Thibaud Verlinden moest een corner nemen en er werd een aansteker naar hem gegooid", schudt de Nederlander zijn hoofd. "Dat supporters elkaar soms de haren invliegen, dat begrijp ik nog. Maar van spelers blijf je af."

"Dit moeten we in België nooit accepteren. Na de wedstrijd wil ik nog even met de spelers naar de supporters, 20 seconden later wordt er een bom naar mij gegooid en mijn performance coach zijn oor is daardoor niet helemaal goed."

De grootste ergernis van Kuyt? "We laten het toe met z'n allen ...", eindigt hij zijn betoog. "We hebben ons ook niet gedragen in de heenmatch, maar Ik word er woest om."