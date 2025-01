"Stop hier alstublieft mee": Spelers en staf van Charleroi niet te spreken over "boycot" van hun supporters

za 11 januari 2025 23:38

Een avond die nog even zal nazinderen in Charleroi. Terwijl de thuisploeg op weg leek naar een mooie zege tegen Union en een top 6-plaats in het klassement, werd het gesaboteerd door zijn eigen fans. Door een vuurzee in de tribune moest de wedstrijd stilgelegd worden, na de onderbreking verloor Charleroi zijn concentratie en uiteindelijk ook de wedstrijd. "Laat ons toch doen in plaats van zo'n onzin uit te halen", klonk het achteraf vol ongeloof bij de staf en spelers.

Plots stond het Stade du Pays de Charleroi in vuur en vlam.



Spijtig genoeg mag je dat zeer letterlijk nemen: net na de rust van de wedstrijd tegen Union besloten de supporters om vuurpijlen nog eens boven te halen. Eerder in de partij was er al rookontwikkeling in het thuisvak, maar deze keer was scheidsrechter Lothar D'Hondt genoodzaakt om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.



Dat de "supporters" van Charleroi hun stem al eens durven te verheffen en met hun spierballen durven te rollen, dat weet iedereen intussen. Maar de timing van hun actie tegen Union tart alle verbeelding. De thuisploeg stond op dat moment 1-0 voor en klom virtueel op naar de top 6. En alsof Karma zich daarna kwam moeien, slikte Charleroi niet veel later twee tegendoelpunten: van 1-0 naar 2-1 - wat ook de eindstand zou blijven. "Of dat de match gekanteld heeft? Dat is mogelijk, ja", zuchtte trainer Rik De Mil na de wedstrijd. "Je zag wel dat wij, met onze jonge ploeg, wat ervaring missen op zo'n moment. Ik heb nog geprobeerd om op hen in te praten, maar we kwamen buiten en maakten meteen individuele fouten."

Alle spelers waren echt gefrustreerd toen we naar de kleedkamer moesten. Adem Zorgane