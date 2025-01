De vuurpijlen waren het begin van het einde: na onderbreking verspeelt Charleroi voorsprong tegen Union

za 11 januari 2025 22:28

Charleroi einde 1 - 2 Union 13' - Doelpunt - Nikola Štulic (1 - 0) 22' - Geel - Charles Vanhoutte 38' - Geel - Jeremy Petris 43' - Geel - Promise David 50' - Geel - Antoine Bernier 59' - Doelpunt - Alessio Castro-Montes (1 - 1) 63' - Doelpunt - Franjo Ivanovic (1 - 2) 65' - Geel - Parfait Guiagon 69' - Geel - Cheick Keita 70' - Verv. Antoine Bernier door Isaac Mbenza 70' - Verv. Parfait Guiagon door Oday Dabbagh 71' - Geel - Christian Burgess 77' - Verv. Anouar Ait El Hadj door Kamiel Van De Perre 79' - Verv. Cheick Keita door Stelios Andreou 80' - Verv. Jeremy Petris door Quentin Benaets 84' - Verv. Promise David door Mohammed Fuseini 84' - Verv. Ousseynou Niang door Koki Machida Jupiler Pro League - speeldag 21 - 11/01/25 - 20:46 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Nikola Štulic na 13', 1 - 0 13' Nikola Štulic 13' Nikola Štulic 1 - 0 goal door Alessio Castro-Montes na 59', 1 - 1 59' Alessio Castro-Montes 1 - 1 Alessio Castro-Montes 59' goal door Franjo Ivanovic na 63', 1 - 2 63' Franjo Ivanovic 1 - 2 Franjo Ivanovic 63'

Een avond die ze in Charleroi zo snel mogelijk zullen willen vergeten. Hoewel het in eigen huis op voorsprong kwam tegen Union, moest de wedstrijd daarna (even) stilgelegd worden door een vuurzee in het thuisvak. En alsof Karma daarna mee kwam spelen, zag Charleroi zijn voorsprong op vier luttele minuten tijd in een achterstand veranderen: van 1-0 naar 1-2.



Charleroi - Union in een notendop Man van de match Weinig uitblinkers tijdens een trieste voetbalavond, maar het was Castro-Montes die de boel deed kantelen. Als invaller stak hij met zijn gelijkmaker het vuur aan de lont voor de comeback van Union. Sleutelmoment In minuut 47 - én bij een voorsprong nota bene - doemden vanuit het "supportersvak" van Charleroi plots groen-witte rookwalmen op. D'Hondt moest de wedstrijd even staken, de rest is geschiedenis. Opvallend Charleroi kon nog nooit winnen van Union sinds de Brusselaars terug in de hoogste Belgische voetbalklasse spelen. Van een zwart beest gesproken.

Zouden de supporters van Charleroi weten wat een boemerang-effect is?



Ook al begon de partij tegen Union uitstekend - Stulic had de thuisploeg al vroeg op voorsprong getrapt - toch weerhield dat enkele heethoofden niet om hun vingers te verbranden.



En neem dat gerust letterlijk.



Na nog geen twee minuten voetballen in de tweede helft regende het plots vuurpijlen en rookbommen vanuit het sfeervak. Ref Lothar D'Hondt kon niet anders dan de wedstrijd (even) staken, Charleroi was een "pyro-debacle" rijker.



Dat alles dus terwijl hun ploeg op voorsprong stond. Begrijpe wie begrijpen kan.



Union en Charleroi mochten ongevraagd 15 minuten langer rusten.

Boontje komt om zijn loontje

Akkoord, de eerste helft was niet om aan te zien. Maar de extra onderbreking zorgde er wel voor dat Union met hernieuwde energie kon jagen.



De bezoekers grepen hun levenslijn met beide handen, Charleroi voelde de teneur op het veld keren.



Wat uiteindelijk in de lucht hing, voltrok zich ook: in 4 dolle minuten ging Union op én over de thuisploeg. Castro-Montes wakkerde het geloof aan met zijn gelijkmaker, scherpschutter Ivanovic maakte de "remontada" compleet.



De pyro-bom lelijk in eigen gezicht ontploft.



Union kan zo zijn bekerkater doorspoelen en kampeert nu lekker knus op de derde plek in het klassement. De Mil en de zijnen zien dan weer een gouden kans om de top 6 in te duiken door de neus geboord.



Het maakt alles net dat tikkeltje pijnlijker.

De zevende van het seizoen voor Ivanovic is een hele belangrijke voor Union.

"Mijn spelers konden maar over één ding praten in de kleedkamer: dat vuurwerk"

Mehdi Bayat (voorzitter Charleroi): "Die onderbreking haalt ons volledig uit ons ritme. We verliezen onze volledige grip op de wedstrijd. Toen ik de kleedkamers binnen wandelde, hadden de spelers het enkel daarover."



"Het lukte ons niet om het Charleroi van de eerste helft terug te vinden. We domineerden Union, na de pauze was dat volledig verdwenen. Met een zege hadden we duidelijk gesolliciteerd voor een plek bij de eerste 6. Nu blijven we gefrustreerd achter."