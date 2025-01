Veldritkampioenen in het buitenland: 7e titel voor Orts in Spanje, Boros verlengt in Tsjechië

In Heusden-Zolder worden dit weekend de Belgische kampioenentruien in de cross uitgedeeld. Ontdek hier de andere kampioenen van Europa.

In Duitsland blijft Marcel Meisen de plak zwaaien. Meisen is al voor de 9e keer Duits kampioen geworden. Hij won voor Jonas Köpsel en Luca Harter. Bij de vrouwen werd Elisabeth Brandau voor de 8e keer Duits kampioene.

Michael Boros blijft een jaar langer Tsjechiës beste crosser. Voor het vijfde jaar op een rij veroverde de 32-jarige de titel van zijn land. In Jicin hield hij Vaclav Jezek en Jakub Toupalik achter zich.



Boros was de voorbije jaren ook de beste in Tabor, Mlada Boleslav, Kolin en Jabkenice. In totaal zit hij aan 8 titels: hij was ook primus in 2019, 2018 en 2017.