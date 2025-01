Niets aan te doen: oppermachtige Puck Pieterse soleert naar Nederlandse titel voor Alvarado en Betsema

Puck Pieterse reed pas midden december haar eerste cross van het seizoen, maar de alleskunner toonde meteen dat in goede vorm zat. Op 7 crossen stond ze 6 keer op het poidum en won ze in Koksijde.



Door de afwezigheid van wereldkampioene Fem van Empel en Lucinda Brand was Pieterse dan ook de topfavoriete op het NK in Oisterwijk.



De grootste concurrentie moest van Ceylin Alvarado en Marianne Vos komen, maar in de eerste ronde snelde Pieterse al weg. Een gat van 6" werd al snel een halve minuut. Pieterse reed onbedreigd naar de finish en naar haar tweede Nederlandse titel.



Achter Pieterse reed Alvarado halfweg cross weg bij Vos en zo lag ook de 2e plaats snel vast. Vos moest in de slotfase nog strijden om het podium, want ze kreeg de hete adem van een viertal achtervolgsters met Leonie Bentveld, Inge van der Heijden, Denise Betsema en Aniek van Alphen in haar nek.



Enkel Betsema stak de 8-voudige wereldkampioene nog voorbij, waardoor Vos als 4e eindigde. Een heuse opsteker voor Betsema. Het is haar beste uitslag van het seizoen.