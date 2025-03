Met gloednieuwe transfers naar WK voor clubs? Europese topcompetities krijgen deze zomer korte extra mercato

De voorbije weken kondigden enkele Europese topcompetities al aan dat ze een extra transferperiode zullen invoeren in de zomer. Nu gaat ook de Bundesliga mee in dat verhaal. Door een extra mercato te openen, wil het Bayern München en Borussia Dortmund de mogelijkheid geven om zich te versterken voor de start van het WK voor clubs, dat op 15 juni begint in de Verenigde Staten.