Vrieskou tovert aankomstzone BK veldrijden in Zolder om in ijsbaan: "Morgen om 5 uur gaan we ermee aan de slag"

Glibberen en glijden vandaag op het BK-parcours in Zolder. Door de vrieskou is de aankomstzone een ware ijsbaan geworden. De organisatie mag niet met zout strooien op het asfalt, omdat het racecircuit dan beschadigd zou raken. "Het is echt spekglad", vertelt onze man ter plekke Bavo Mortier. Organisator Koen Monu heeft een plan klaar.

"Het is echt spekglad", verzekert ons social media-gezicht Bavo Mortier. "Ik ben hier al een paar keer bijna uitgeschoven en al eens gevallen ook. Het is onmogelijk om er op dit moment op te fietsen."

Zover zal het dit weekend waarschijnlijk niet komen. Toch is de ijsplek die zich gevormd heeft aan start/finish in Zolder opmerkelijk. De vrieskou maakte van het asfalt een schaatsbaan die onberijdbaar is.

"Het probleem is dat het tarmac van het racecircuit heel poreus is", vertelt organisator Koen Monu over de strijd tegen het ijs. "Dus we kunnen hier enkel strooien met biologische korrels."

"Het klassieke strooizout is hier not done. Als we dat gebruiken, trekt het te diep in en gaat het asfalt bol staan. Het circuit in Zolder is enkele jaren geleden volledig vernieuwd. Dat respecteren we."

En om dat nieuwe laagje zo goed mogelijk te beschermen, moet iedereen morgen vroeg uit de veren.

"Vandaag gaan we de biologische korrels niet gebruiken, omdat we het tarmac zo veel mogelijk willen sparen. Morgenvroeg om 5 uur gaan we ermee aan de slag. Het heeft even zijn tijd nodig om in te werken, maar om 9 uur zou het hier ijsvrij moeten zijn."

Zo blijven de wedstrijden in de jeugdcategorieën buiten schot: "Dat mag geen probleem vormen. De mensen van Circuit Zolder hebben hun expertise erin, wij volgen hun advies", blijft Monu er kalm bij.