Nieuwe Panthers-coach Rein van Eijk: niet de eerste keuze, straks wel de beste? "Hij is een workaholic"

De lange zoektocht van de Belgische hockeybond naar een nieuwe bondscoach voor de vrouwen is geëindigd bij de Nederlander Rein van Eijk. Internationaal een vrij onbeschreven blad en dus vroegen wij in Sporza Daily naar extra duiding bij commentatoren Sofie Gierts en Floris Geerts.

Na de ietwat teleurstellende afloop van de Olympische Spelen moesten de Red Panthers hun bondscoach Raoul Ehren afstaan aan de Nederlandse vrouwen.



De zoektocht naar een opvolger verliep niet van een leien dakje. "Hij was zeker niet de eerste keuze", weet ex-hockeyinternational Sofie Gierts, tegenwoordig commentator bij de Panthers.

"De bond heeft compromissen moeten maken. Zo heeft Rein van Eijk, maar hetzelfde geldt voor zijn assistenten Jeroen Baart en Thomas Briels, weinig ervaring in het vrouwenhockey. Terwijl je toch met een groep vrouwen zit tussen de 18 en de 36 jaar. Je moet weten hoe je hen als atleten vooruit kunt helpen."

Ook voor Floris Geerts was de aanstelling van Van Eijk een verrassing. "De meeste mensen die het internationale hockey volgen, kenden zijn naam wel. Maar het is zeker niet de grootste naam die ze konden strikken."

"Hij is een van de voorlopers van de nieuwe generatie coaches. Hij is op zijn 24e al coach geworden, heeft onder meer met de U21 van Duitsland gewerkt. Op zijn 36e is dit voor hem de kans van zijn leven."

"Bondscoach in het hockey is immers een topfunctie, die normaal gezien enkel weggelegd is voor trainers van rond de 50 jaar. Als je zo jong bent als Van Eijk ben je eerder een assistent. Terwijl hij nu zelfs jonger is dan zijn eigen assistenten."