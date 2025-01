Thomas Briels over "leuke rol" als T3 bij de Red Panthers: "Groot toernooi winnen, moet de ambitie zijn"

De Belgische hockeyfederatie heeft dus ook bij de Red Lions gespeurd naar versterking voor de technische staf van de Red Panthers. Thomas Briels (37) zwaaide na de Spelen van Tokio af bij de Red Lions en wordt T3 bij de hockeyvrouwen.

"Ik was assistent bij de U21 mannen onder Jeroen Baart en de federatie zocht nog iemand die technische trainingen kan geven op het veld. Ze zijn bij mij terechtgekomen", legt Briels uit.

Hoofdcoach van de Panthers wordt de Nederlander Rein van Eijk, Baart wordt T2 en Briels T3. "Ik denk dat Jeroen me graag wilde meenemen, want we werken goed samen."

De nieuwe bondscoach, die moet Briels nog beter leren kennen. "Ik ken hem van de U21 bij Duitsland, waar hij lang coach is geweest. Ik heb hem daar afgelopen zomer ontmoet op het EK, maar ik heb nog nooit met hem samengewerkt."

"Ik was zelf niet bij de gesprekken aanwezig, maar naar wat ik heb gehoord, had Rein veel goede ideeën en was de hockeybond onder de indruk", aldus Briels, die zelf niet droomt van een loopbaan als T1.

"Momenteel heb ik die ambitie niet. Ik vind het wel heel leuk om mijn ervaring te delen met een nieuwe generatie. Dit is een leuke rol die goed bij me past. Ik ben niet de eindverantwoordelijke, maar ik kan veel toevoegen en kan mijn ervaring doorgeven."