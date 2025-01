Red Panthers kiezen opnieuw voor Nederlander als bondscoach, Thomas Briels wordt assistent

De Red Panthers kunnen nu écht aan hun nieuwe hoofdstuk beginnen.

In de nasleep van de Olympische Spelen vertrok architect Raoul Ehren plots naar Nederland. Sindsdien was de hockeybond gretig op zoek naar zijn opvolger. Vandaag werd die (eindelijk) bekendgemaakt: met Rein van Eijk krijgen de Belgische hockeyvrouwen opnieuw een Nederlander aan het roer.



De nog maar 36-jarige coach heeft al een stevige reputatie opgebouwd in de hockeywereld. Hij begon zijn carrière als coach in de Nederlandse hoofdklasse, waar hij opviel als jongste trainer ooit, en leidde jeugd- en seniorenteams in Nederland en Duitsland. In Duitsland maakte hij nog furore door de Duitse U21 naar een wereldtitel te coachen.

Op dit moment is Van Eijk ook nog coach van de Tamil Nadu Dragons in de prestigieuze Hockey India League, waar hij samenwerkt met verschillende Belgische internationals. Hij begint officieel bij de Red Panthers zodra die competitie op 1 februari afloopt.