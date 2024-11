Nog geen nieuwe bondscoach, wel 20 speelsters: deze Red Panthers starten nieuwe jaargang in China

De eerste selectie na de Olympische Spelen. De Red Panthers beginnen in de Hockey Pro League aan een nieuwe cyclus. Een bondscoach hebben de hockeyvrouwen nog niet, maar de selectie werd alvast bekendgemaakt.

De Belgische hockeyvrouwen staan eind november, voor het eerst na hun olympische campagne van vorige zomer in Parijs, weer op het veld in de Hockey Pro League.

België, het derde land op de wereldranglijst, opent deze zesde editie van de competitie op 30 november in het Chinese Hangzhou, waar de Red Panthers het twee keer opnemen tegen het gastland (30 november en 3 december) en Engeland (2 en 5 december).

De Belgische hockeyvrouwen reizen naar Azië zonder hun Nederlandse voormalige coach Raoul Ehren, die de overstap maakte naar de olympische laureaat en wereldkampioen Nederland.

"De Red Panthers zijn snel weer aan de slag gegaan met een tijdelijke staf onder leiding van Tim White (huidige T2), Darren Bisley (hoofdcoach van de vrouwen U21) en Jeroen Baart (hoofdcoach van de mannen U21). De federatie is nog steeds op zoek naar een hoofdcoach om de mooie vooruitgang die we al enkele jaren boeken voort te zetten", klonk het in een persbericht, waarin de selectie voor deze eerste vier Pro League-wedstrijden werd bekendgemaakt.

Enkele nieuwe speelsters versterken de trainingskern om het vertrek van een aantal sterkhouders op te vangen.

Na de Olympische Spelen in Parijs zetten zeven speelsters een stap opzij: Barbara Nelen, Aisling D'Hooghe, Louise Versavel, Abi Raye, Tiphaine Duquesne, Alexia t' Serstevens en Pauline Leclef. Maïté Bussels, Felice Theunissen, Perrine De Clerck, Louise Dewaet, Lisa Moors, Alix Mariën en Noah Schreurs treden op hun beurt toe tot de uitgebreide kern van de Red Panthers.