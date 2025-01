"Professor" Paul Herygers deelt crossrapporten uit en geeft 1 student een tik op de vingers: "Ik moet streng zijn"

Met de WB-cross in Dendermonde hebben de veldrijders een punt gezet achter een loodzwaar eindejaarsmenu. Tijd om rapporten uit te delen. "Professor" Paul Herygers beloont 3 renners met 10 op 10, geeft een schouderklopje aan Toon Aerts en is streng voor een vrouwelijke topper.

Mathieu van der Poel: 10 op 10.



"Hij heeft evenveel keer gewonnen als hij aan de start is gekomen van een veldrit", stelt Paul Herygers vast. "Dan verdien je het maximum."



"Zijn prestatie in Zonhoven stak erbovenuit. Hij startte toen vrij ver achteraan en had na 1 minuut cross nog 1 man voor zich uitrijden, die hij dan in de afdaling voorbijreed. Dat was een machtig beeld." Wout van Aert: 10 op 10.



"Wout heeft nooit gezegd dat hij dit of dat wou. Van Aert wou heel bescheiden 5 crossen afwerken deze winter."



"Bij 2 van zijn 3 optredens in de eindejaarsperiode was het bingo. Enkel de 1e cross (in Loenhout) won hij niet."



"Het zou pijn doen aan mijn hart om hem 9,5 in plaats van 10 op 10 te geven", verdedigt Herygers de maximumscore voor Van Aert.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwamen elkaar enkel in Loenhout tegen.

Geduld met Nys

Laurens Sweeck: 8,5 op 10.



"Sweeck is een geslepen kerel. Gemotiveerd waar het moet. Soms moest hij zijn grenzen wel eens verleggen, want ze hebben niet overal zand. Op die manier heeft hij zijn territorium wat uitgebreid naar moddercrossen (zoals Diegem)."



"Daarom verdient Sweeck een beter rapport dan Thibau Nys. Ik geef hem 9 op 10."

Eli Iserbyt: 8,5 op 10.



"Aan mensen met zenuwpijn die thuis zitten te tjirpen van de pijn is het moeilijk te verklaren dat Iserbyt met zenuwpijn zulke prestaties kan neerzetten en zelfs kan winnen."



"Iserbyt is pienter dat hij de oorzaak van zijn pijn heeft gevonden en hulp heeft gezocht. Daarom 8,5 op 10."

Thibau Nys: 8 op 10.



"We hebben in de eindejaarsperiode flitsen gezien van Nys. Daarom krijgt hij een 8 op 10."



"Jonge snaken Nys, Verstrynge en Wyseure rijden tegen een generatie met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En toch moeten ze zich daarin een weg banen. Ik zou nog een klein beetje geduld uitoefenen."

Thibau Nys won geen geen enkele cross in de eindejaarsperiode.

Schouderklopje voor Aerts

Michael Vanthourenhout: 8 op 10.



"In Diegem is hij eruit gestapt, waarna we hem even niet meer hebben gezien. Maar voor de kerstperiode was hij sterk, met winst in Namen. Je kan hem moeilijk tekortdoen, daarom geef ik Vanthourenhout een 8."



Toon Aerts: 7 op 10.



"Hij komt uit de hel en is weer proberen in de hemel te geraken. Er waren hoogtes en laagtes. Aerts moest bijna altijd achteraan starten."



"Ik zou zeggen: "Toon, werk nog aan je punten. Je bent goed bezig en krijgt een 7 op 10.""



Toon Aerts stond vaak voor een inhaalrace door een slechte startpositie.

Het rapport van de vrouwen

Lucinda Brand: 10 op 10.



Puck Pieterse: 9 op 10.



"Voor haar heb ik bewondering. Ze heeft al alles gewonnen, met regenboogtruien in verschillende disciplines."



"Als de laatste crossen niet zo zwaar waren geweest, had ze misschien nog meer gescoord (dan enkel in Koksijde). Haar vorm groeit, daarom 9 op 10. Want het beste moet nog komen." Ceylin Alvarado: 8 op 10.



"Ze heeft enkele crossen links laten liggen, maar wel veel gewonnen. Voor haar kerstperiode geef ik een 8 op 10."



Als je Van Empels benen aan Lucinda Brand had gegeven, dan had Brand 11 op 10 gekregen. Paul Herygers

Sanne Cant: 7,5 op 10.



"Ik vind Sanne Cant echt goed. Als je keek naar vorig seizoen, kon je misschien denken dat dit het seizoen te veel zou worden."



"Ze zat enkele keren in de top 5. Ze kan terugblikken op een geweldige carrière met 3 wereldtitels en 15 Belgische titels."



Fem van Empel: 7 op 10.



"Ik zal streng zijn. Als je Van Empels benen aan Lucinda Brand had gegeven, dan had Brand 11 op 10 gekregen. Het is niet normaal hoe Van Empel met een fiets kan rijden, maar ook lullig ten val kan komen."



"Na een val duurt het bij Van Empel lang om haar guidon recht te trekken. "Kan ze niet met een scheve guidon naar de materiaalpost rijden?", vraag ik me dan af."



"Maar Van Empel is wereldkampioen en scoort ook af en toe. Daarom geef ik haar 7 op 10."