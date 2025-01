Lucinda Brand maakt haar reeks nog straffer en is heer en meester in Dendermonde na ouderwetse ploeterpartij

zo 5 januari 2025 14:35

WB Dendermonde (vrouwen) Wereldbeker veldrijden (vrouwen) 6 rondes 13:40 Dendermonde Lucinda Brand einde 0 1 2 3 4 5 6

Lucinda Brand heeft de modderpap van Dendermonde, het laatste gerecht van het copieuze eindejaarsmenu, smaakvol opgepeuzeld. In een loodzware Wereldbeker-cross rekende Brand af met haar concurrentes en pechvogels Puck Pieterse en Fem van Empel. Slokop Brand, die haar 7e zege van het seizoen boekt en de Wereldbeker aanvoert, vertrekt nu op stage en laat het NK van volgende week (normaal gezien) schieten.



Besmeurde gezichten en shirts, al na 4 minuten cross leken de rensters allemaal op mijnwerkers.



Lucinda Brand leek dat modderpapje wel te lusten en ging tegen haar natuur in als een komeet van start.



Even leek de balans te kantelen richting Pieterse totdat een lekke band modder in haar eten gooide. Modderduivel Brand bouwde haar rijk seconde voor seconde uit. Met een grimas vol grinta geraakte ze op het einde nog amper in haar klikpedaal.



In de strijd voor de 2e plek hield een lek gereden Pieterse wereldkampioene Van Empel af, die ook lek binnenkwam.



De titel van beste Belgische was vandaag voor Marion Norbert Riberolle (8e), de topfavoriete voor het BK volgend weekend?

Brand: "Het was superzwaar"

Brand stond nu al 24 keer op een rij op het podium deze winter. Een indrukwekkende reeks.



"Het was vandaag superzwaar", hijgde ze kort naar haar 7e triomf uit. "Ik weet niet waarom de mensen in zo'n weer naar de cross komen, maar de aanmoedigingen hebben me enorm geholpen."



Om zich klaar te stomen voor het WK past Brand normaal gezien voor het NK volgend weekend. "Ik vertrek in elk geval op stage naar Spanje. Het NK? Ik zal er nog een nachtje over slapen."

"Het stond rijen dik op de loopstrook over de heuvel. Dat maakte het vandaag bijzonder", geniet Puck Pieterse (2e) na.



"De lekke banden? Ik denk niet dat dat een rol heeft gespeeld. Iedereen heeft zijn deel van de pech gehad."



Kent Pieterse de oorzaak voor haar dubbele lekke band? "Er zat een putje in het parcours. Maar ook toen ik er niet meer doorreed, reed ik alsnog lek."

Pieterse rijdt het NK volgend weekend wél. Van Empel zal net als Brand niet afreizen. "Ik zit dan op stage in Spanje", verklapt de wereldkampioene, die in Dendermonde nooit echt meedeed voor de knikkers.



"Het was vandaag een heel aparte wedstrijd voor mezelf. Ik ben nooit echt tot bij de koploopster geweest. Jammer dat ik 2 keer lek reed.

Uitslag WB Dendermonde ranking naam resultaat 1 Lucinda Brand 55'08" 2 Puck Pieterse op 30" 3 Fem Van Empel 41" 4 Manon Bakker 1'26" 5 Zoe Backstedt 1'49" 6 Inge van der Heijden 2'26" 7 Leonie Bentveld 2'36" 8 Marion Norbert Riberolle 3'09" 9 Sanne Cant 3'11" 10 Denise Betsema 3'13"