Laura Verdonschot is "onzeker" voor BK veldrijden: "Ik weet niet of het zin heeft om daar te starten"

Net nu Sanne Cant in haar afscheidsjaar geen gooi meer doet naar een 16e Belgische titel, kampt troonopvolgster Laura Verdonschot met een haperende gezondheid. In Koksijde hervat Verdonschot, maar ze klinkt weinig optimistisch.

Na de zandcross in Zonhoven, op 22 december, verscheen Laura Verdonschot niet meer in het veld. Ze gaf er op en bouwde een rustperiode in.

"We hebben verschillende onderzoeken gedaan, maar we wachten nog op de resultaten", vertelde ze voor de cross in Koksijde over haar rustperiode.

"Ik heb wel getraind, maar zonder intensiteit en niet te veel uren. Het is de laatste dagen heel beperkt geweest."

"In Zonhoven had ik geen power of vermogen. Ik voelde me leeg en was niet hersteld."

"Ik ben benieuwd wat het vandaag zal geven, maar het wordt afwachten. Koksijde is mijn enige cross deze week. Ik kom hier graag."

Voor Verdonschot zijn de fysieke perikelen slecht nieuws, een week voor het BK in Zolder. "Ik moet me focussen op dat kampioenschap, maar het is onzeker of ik daar kan rijden."

"Als het vandaag superslecht gaat, dan weet ik niet of het nut heeft om daar aan de start te staan. Ik hoop dat de rust me deugd gedaan heeft."