Puck Pieterse is de zandkoningin van Koksijde en boekt eerste zege van het seizoen

vr 3 januari 2025 14:33

X²O Trofee Koksijde (vrouwen) X²O Trofee vrouwen 5 rondes 13:45 Koksijde Puck Pieterse

In haar 6e cross van het seizoen heeft Puck Pieterse voor het eerst het zegegebaar mogen maken. Pieterse bleef nagenoeg foutloos in het zand van Koksijde en won voor Lucinda Brand en Fem van Empel. Brand blijft stevig leider in het X²O-klassement en is zelfs nagenoeg zeker van eindwinst.



Van bij de eerste zandstroken waren de waardeverhoudingen duidelijk. Bij Fem van Empel draaide het voor geen meter, Lucinda Brand moest snel achtervolgen na een mislukte passage en Puck Pieterse reed fluitend van iedereen weg. Inge van Der Heijden hield haar nog een poosje gezelschap, maar na een hapering aan een paaltje brak de veer bij de uitdager. Pieterse, nochtans geen zandspecialiste, bleef geconcentreerd spelen in het zand en duldde geen geslaagde inhaalrace zoals we die in Baal te zien kregen. Brand en Van Empel, hoofdrolspelers van die thriller op nieuwjaarsdag, kwamen nog wel even knabbelen, maar meer ook niet. Ze speelden in de achtergrond haasje-over en eindigden in die rangorde op 2 en 3. Beste Belgische was Sanne Cant op plek 5. Ook Julie Brouwers (7e), Marthe Truyen (8e) en Laura Verdonschot (10) eindigden nog in de top 10.

Pieterse maakt komaf met droogte: "Ik kan er niet zo goed tegen"

"Ik ben superblij", reageerde de winnares. "Mijn eerste zege heeft even op zich laten wachten, maar ik had een goed gevoel op de fiets en ik heb een keertje geen grote fouten gemaakt." Uit het zegegebaar van Pieterse sprak veel ontlading. "Of ik ongeduldig aan het worden was? Ik kan er niet zo goed tegen als ik niet win", lachte ze. "Maar het gaat ook om het gevoel en dat ging steeds beter." "Ik heb mijn vertrouwen proberen te behouden en de staf zag ook dat ik week na week dichter kwam." Al werd het nog even link. "Ik had zelfs een doemscenario zoals in Baal in mijn hoofd, maar na de passage over de Herygers-duin wist ik dat het binnen was."

"Ik heb het helemaal verkloot in de eerste ronde", wond Brand er geen doekjes om. "Ik weet niet hoe ik daar aan het prutsen was." "Ik moest dat achter me laten en daarna was mijn cross middelmatig. Ik had me er al bij neergelegd dat het voor de 3e en de 2e plaats was. In de laatste ronde kwam ik nog dichter, maar de zege zat er niet meer in."

"Vandaag zat er niet meer in", zuchtte Van Empel. "Ik had gisteren al gemerkt dat ik niet helemaal fit was. Vanochtend ging het wel, maar tijdens de verkenning was het weer minder." "Zoiets zit dan in je hoofd en ik kwam gewoon niet vooruit. Ik heb nog één goeie ronde gereden en ik heb er het beste van gemaakt. Voor de rest moest ik gewoon vechten. Een 3e plaats is niet slecht, ik hoop vooral weer snel fit te zijn."

Uitslag X²O Trofee Koksijde ranking naam resultaat 1 Puck Pieterse 45'42" 2 Lucinda Brand + 19" 3 Fem Van Empel + 39" 4 Inge van der Heijden + 53" 5 Sanne Cant + 1'43" 6 Manon Bakker + 1'46" 7 Julie Brouwers + 2'33" 8 Marthe Truyen + 2'36" 9 Denise Betsema + 3'06" 10 Laura Verdonschot + 3'38"