Thijs Aerts stopt eind dit seizoen met veldrijden: "Ik heb mijn kinderdroom kunnen waarmaken"

Thijs Aerts zette zijn eerste stappen in de wereld van het veldrijden op elfjarige leeftijd en werd beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie.

Hij werd wereldkampioen bij de junioren in Hoogerheide in 2014. Niet veel later had hij ook twee Belgische titels bij de beloften op zak.

Hij werd in 2018 prof bij Baloise Trek Lions en sluit zijn carrière af bij Charles Liégeois Roastery CX. "Dankzij mijn twee teams, Charles Liégeois Roastery CX en Baloise Trek Lions, kon ik mijn kinderdroom waarmaken."

Een van de hoogtepunten uit zijn carrière was zijn derde plaats in Essen, na Wout van Aert en Jens Adams. Hij behaalde drie overwinningen in zijn profcarrière.



Naast zijn veldritcarrière was hij ook actief op de weg. Hij reed vooral in dienst bij Intermarché-Wanty. Eind augustus kon hij in zijn laatste wegwedstrijd nog winnen in de slotetappe van de Ronde van Namen, met aankomst op de Citadel.