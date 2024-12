Van gigantische ventilator tot opblaasbare piramides (van 2 meter): ontdek alle obstakels van de Turbo Cross

ma 30 december 2024 17:16

Uniek en knotsgek. Zo kan je het parcours van de Turbo Cross het best omschrijven. Van een "Wall of Death" gaat het richting de "Red Bull Barriers" en vervolgens door een "Boitbos". We geven wat extra toelichting bij al die speciale hindernissen.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

"Het was leuk om aan iets te kunnen werken dat nu helemaal Average Rob en Turbo is."



De organisator van de Turbo Cross, Average Rob, wrijft zich in de handen wanneer hij over de speciaal toegevoegde obstakels mijmert.



De stairs (trappen), de Wall of Death, de Red Bull Barriers, Boitbos, Bolt Headwind, Sand (zandstrook), Jumps (balkjes) en Bridge (brug over de spoorweg) zijn de 8 attracties die de Turbo Cross straks extra peper en zout moeten geven.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

We lichten er de opvallendste hindernissen uit.



Boitbos is een strook van 50 meter met rookmachines, lasers, stroboscopen en luide muziek. Een uitdaging, want de deelnemers zullen er geen hand voor hun ogen zien.



Op de Wall of Death moeten Average Rob en co. de schuine kant aan het voetbalveld trotseren. Verwacht daar maar een rits glijpartijen.

Een andere eyecatcher op het parcours zijn de Red Bull Barriers, opblaasbare piramides van Red Bull van 2 meter hoog. Die zijn niet bedoeld om over te jumpen, maar wel om tussen te slalommen.



De zwaarste kluif wordt misschien wel de Bolt Headwind, waar een gigantische ventilator ervoor zorgt dat de deelnemers op die strook tegen de wind moeten fietsen.



Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een spetterende crosspektakel van te maken.

Kijk live

De Turbo Cross is vanavond om 19.15 uur LIVE te volgen op Sporza.be, VRT Canvas, VRT MAX en Youtube.