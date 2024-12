Average Rob en ACID stelen de show in spektakelrijke Turbo Cross, duo Bas Tietema-Puck Moonen viert feest

Glijpartijen, opblaasbare piramides van 2 meter en renners die omvergeblazen worden door een megaventilator. De Turbo Cross had alle ingrediënten van een spektakelstuk om duimen en vingers bij af te likken. De 46 populaire mediafiguren waren onderverdeeld in duo's. De vrouwen mochten de spits afbijten, daarna mochten de mannen hun rondje afmalen. Cocommentator Ine Beyen zette iets te gretig aan en glibberde als eerste onderuit op het malse gras van Diegem.

In de staart van de wedstrijd eisten organisator Average Rob, zijn broer Arno The Kid en YouTuber ACID een hoofdrol op.



ACID had de vallende ziekte, maar verloor zijn kamerbrede glimlach niet.



Average Rob polste bij de toeschouwers in hoeveelste stelling hij lag. En Arno The Kid toverde bij het overschrijden van de streep een frisse pint uit zijn achterzak.



In de strijd om de knikkers trok ex-profrenner en YouTuber Bas Tietema het laken naar zich toe. Hij volgt met zijn Turbo-partner Puck Moonen de primus van vorig jaar op: ex-bondscoach Sven Vanthourenhout.